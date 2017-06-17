Скауты лондонского «Арсенала» просмотрят Головина на матче сборной России

Как сообщает «Спорт день за днём», они приехали, чтобы просмотреть в действии полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.



Кроме того, в Россию планировал приехать сам главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, однако он пока ещё не решил, какой именно матч ему стоит посетить.



Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний игрок близок к переходу в «Арсенал». В прошлом сезоне Головин принял участие в 37 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.