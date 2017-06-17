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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104992/
17 июня 2017, 16:15 | Чемпионат.com

Скауты лондонского «Арсенала» просмотрят Головина на матче сборной России

На матче открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург» будут присутствовать скауты лондонского «Арсенала».

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© РИА "Новости"

Как сообщает «Спорт день за днём», они приехали, чтобы просмотреть в действии полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

Кроме того, в Россию планировал приехать сам главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, однако он пока ещё не решил, какой именно матч ему стоит посетить.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний игрок близок к переходу в «Арсенал». В прошлом сезоне Головин принял участие в 37 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
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