Немцы выйдут на матч КК-2017 с австралийцами с траурными повязками в память о Коле
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии (в связи со смертью Коля)», — заявили в ФИФА.
Матч сборных Германии и Австралии пройдет в понедельник в Сочи.
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