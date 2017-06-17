Немцы выйдут на матч КК-2017 с австралийцами с траурными повязками в память о Коле

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Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром, ему было 87 лет. Коля называли «отцом объединения Германии», «канцлером единства». Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания «холодной войны». Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

«ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии (в связи со смертью Коля)», — заявили в ФИФА.

Матч сборных Германии и Австралии пройдет в понедельник в Сочи.