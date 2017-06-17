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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104824/
17 июня 2017, 17:56 | Р-Спорт

Немцы выйдут на матч КК-2017 с австралийцами с траурными повязками в память о Коле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.

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© РИА "Новости"

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром, ему было 87 лет. Коля называли «отцом объединения Германии», «канцлером единства». Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания «холодной войны». Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

«ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии (в связи со смертью Коля)», — заявили в ФИФА.

Матч сборных Германии и Австралии пройдет в понедельник в Сочи.
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