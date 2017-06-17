Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30104653/
17 июня 2017, 16:48 | Р-Спорт

Леонов: «Казань Арена» на матче Португалии с Мексикой будет заполнена на 70%

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. «Казань Арена» на матче Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики будет заполнена на 70%, полагает министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Столица Татарстана примет первую игру 18 июня. В рамках группы А встретятся сборные Португалии и Мексики.

«Мой прогноз, что арена будет заполнена на 70%. Далее динамика будет лучше. Мы проходили это на прошлых турнирах в Казани. Самый большой спрос в Казани на игру Россия — Мексика, которая может быть решающей на групповом этапе турнира», — сказал Леонов журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

В Казани усилили меры безопасности к Кубку конфедераций

В Казани усилили меры безопасности к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в Казани на время проведения Кубка конфедераций: прибыли прошедшие для него специальную подготовку полицейские, на автовокзалах круглосуточно дежурят сотрудники ФСБ, стадион «Казань-Арена» оборудован уникальными видеокамерами. В целом, по словам министра внутренних дел по Республике Татарстан Артема Хохорина, регион готов для проведения Кубка конфедераций.
Еще 7 новостей   Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?