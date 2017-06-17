Леонов: «Казань Арена» на матче Португалии с Мексикой будет заполнена на 70%
КАЗАНЬ, 17 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. «Казань Арена» на матче Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики будет заполнена на 70%, полагает министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
«Мой прогноз, что арена будет заполнена на 70%. Далее динамика будет лучше. Мы проходили это на прошлых турнирах в Казани. Самый большой спрос в Казани на игру Россия — Мексика, которая может быть решающей на групповом этапе турнира», — сказал Леонов журналистам.
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