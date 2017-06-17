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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104609/
17 июня 2017, 15:11 | ТАСС

На матче открытия Кубка конфедераций планируется присутствие Пеле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Присутствие звезд мирового футбола Пеле, Роберто Карлоса и Марселя Десайи ожидается на матче открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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© AP 2017

Встреча Россия — Новая Зеландия пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в субботу и стартует в 18:00 (мск). Церемония открытия турнира начнется в 16:00.

«Из почетных гостей ожидаются Пеле, Десайи и Роберто Карлос», — сказал Сорокин.

Бразилец Пеле является чемпионом мира 1958, 1962 и 1970 годов, он признан лучшим футболистом мира ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Бразилец Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 года, а Марсель Десайи в составе сборной Франции выиграл мировое первенство в 1998 году.
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