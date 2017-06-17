На матче открытия Кубка конфедераций планируется присутствие Пеле

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Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 17.06.2017, 18:00 -:- Россия Новая Зеландия

Встреча Россия — Новая Зеландия пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в субботу и стартует в 18:00 (мск). Церемония открытия турнира начнется в 16:00.

«Из почетных гостей ожидаются Пеле, Десайи и Роберто Карлос», — сказал Сорокин.

Бразилец Пеле является чемпионом мира 1958, 1962 и 1970 годов, он признан лучшим футболистом мира ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Бразилец Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 года, а Марсель Десайи в составе сборной Франции выиграл мировое первенство в 1998 году.