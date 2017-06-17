Дмитрий Комбаров: За невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно
Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, какой результат точно не устроит по итогам выступлений на Кубке конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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На групповом этапе россияне сыграют с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
«За невыход из группы точно будет стыдно. Самое главное, показать бойцовский характер, чтобы люди увидели — ты умираешь на поле, отдаёшь всё, что есть. А в целом футбол такая вещь — трудно предсказать, что будет завтра.
Последний раз
Чтобы не испытать эти чувства на Кубке конфедераций, нужно играть, как с Чили. Думаю, к началу турнира мы подойдём в ещё более лучшем состоянии. Надеюсь и верю, что мы покажем качественный футбол и не подведём наших болельщиков», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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