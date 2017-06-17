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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104545/
17 июня 2017, 15:41 | Чемпионат.com

Дмитрий Комбаров: За невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, какой результат точно не устроит по итогам выступлений на Кубке конфедераций.

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© РИА "Новости"

На групповом этапе россияне сыграют с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

«За невыход из группы точно будет стыдно. Самое главное, показать бойцовский характер, чтобы люди увидели — ты умираешь на поле, отдаёшь всё, что есть. А в целом футбол такая вещь — трудно предсказать, что будет завтра.

Последний раз чего-то стыдился, когда мы не показывали достойной игры в “Спартаке” в прошлом сезоне, и собственные болельщики на домашнем стадионе нас освистывали. Или когда мы показали “потрясающее” выступление на Евро. Тоже было очень стыдно, не хотелось ехать в отпуск и выходить из дома.

Чтобы не испытать эти чувства на Кубке конфедераций, нужно играть, как с Чили. Думаю, к началу турнира мы подойдём в ещё более лучшем состоянии. Надеюсь и верю, что мы покажем качественный футбол и не подведём наших болельщиков», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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