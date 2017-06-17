Дмитрий Комбаров: За невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно

На групповом этапе россияне сыграют с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.



«За невыход из группы точно будет стыдно. Самое главное, показать бойцовский характер, чтобы люди увидели — ты умираешь на поле, отдаёшь всё, что есть. А в целом футбол такая вещь — трудно предсказать, что будет завтра.



Последний раз чего-то стыдился, когда мы не показывали достойной игры в “Спартаке” в прошлом сезоне, и собственные болельщики на домашнем стадионе нас освистывали. Или когда мы показали “потрясающее” выступление на Евро. Тоже было очень стыдно, не хотелось ехать в отпуск и выходить из дома.



Чтобы не испытать эти чувства на Кубке конфедераций, нужно играть, как с Чили. Думаю, к началу турнира мы подойдём в ещё более лучшем состоянии. Надеюсь и верю, что мы покажем качественный футбол и не подведём наших болельщиков», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.