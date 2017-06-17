РФС: Баннер с гербом РФ будет растянут до игры Кубка конфедераций с новозеландцами
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Болельщики сборной России растянут баннер с изображением герба Российской Федерации перед первым матчем Кубка конфедераций-2017 с командой Новой Зеландии, сообщил агентству «Р-Спорт» начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Алексей Толкачев.
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
«Перед матчем болельщики сборной России растянут баннер с изображением герба Российской Федерации. Не менее красочный перфоманс мы ожидаем также перед матчем с командой Португалии в Москве (21 июня)», — сказал Толкачев корреспонденту агентства.
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