РФС: Баннер с гербом РФ будет растянут до игры Кубка конфедераций с новозеландцами

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Турнир откроется в субботу. На стадионе «Санкт-Петербург» сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча начнется в 18:00 мск.

«Перед матчем болельщики сборной России растянут баннер с изображением герба Российской Федерации. Не менее красочный перфоманс мы ожидаем также перед матчем с командой Португалии в Москве (21 июня)», — сказал Толкачев корреспонденту агентства.