Футбольные болельщики возложили цветы к памятнику участникам блокадного матча
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Болельщики сборных России и Новой Зеландии в перерыве товарищеского матча на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге возложили цветы к монументу в честь футболистов, принявших участие в легендарной игре между ленинградским «Динамо» и «Командой Н-ского завода» в 1942 году.
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Встреча болельщиков двух сборных, которые проведут первый матч Кубка конфедераций-2017, проходит в спорткомплексе «Динамо» на Крестовском острове
В перерыве матча болельщики возложили цветы к памятнику участникам игры, состоявшейся 31 мая 1942, когда Ленинград переживал блокаду.
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