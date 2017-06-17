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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
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19.06 не начался Австралия
Германия
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21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Камерун
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24.06 не начался Мексика
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Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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1/2 финала
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2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104375/
17 июня 2017, 14:20 | Р-Спорт

Футбольные болельщики возложили цветы к памятнику участникам блокадного матча

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Болельщики сборных России и Новой Зеландии в перерыве товарищеского матча на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге возложили цветы к монументу в честь футболистов, принявших участие в легендарной игре между ленинградским «Динамо» и «Командой Н-ского завода» в 1942 году.

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© РИА "Новости"

Встреча болельщиков двух сборных, которые проведут первый матч Кубка конфедераций-2017, проходит в спорткомплексе «Динамо» на Крестовском острове Санкт-Петербурга в субботу.

В перерыве матча болельщики возложили цветы к памятнику участникам игры, состоявшейся 31 мая 1942, когда Ленинград переживал блокаду.
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