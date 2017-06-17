Футбольные болельщики возложили цветы к памятнику участникам блокадного матча

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча болельщиков двух сборных, которые проведут первый матч Кубка конфедераций-2017, проходит в спорткомплексе «Динамо» на Крестовском острове Санкт-Петербурга в субботу.

В перерыве матча болельщики возложили цветы к памятнику участникам игры, состоявшейся 31 мая 1942, когда Ленинград переживал блокаду.