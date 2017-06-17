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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104200/
17 июня 2017, 13:56 | ТАСС

Футболист сборной Германии Рюдигер доволен приемом команды в Сочи

СОЧИ, 17 июня. /Спец. Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер доволен тем, как команду встретили в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

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© РИА "Новости"

«В Сочи великолепные условия для тренировок, нет никаких проблем. Я очень хорошо спал и чувствую себя отлично. Мне понравился прием в России, особенно тот факт, что ключи от отеля нам дали в шапках-ушанках. Я сразу померил ее и выложил фотографию в Instagram».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии проведет первый матч на турнире в Сочи против команды Австралии. Встреча пройдет в воскресенье.
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