Футболист сборной Германии Рюдигер доволен приемом команды в Сочи

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«В Сочи великолепные условия для тренировок, нет никаких проблем. Я очень хорошо спал и чувствую себя отлично. Мне понравился прием в России, особенно тот факт, что ключи от отеля нам дали в шапках-ушанках. Я сразу померил ее и выложил фотографию в Instagram».