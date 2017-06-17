Футболист сборной Германии Рюдигер доволен приемом команды в Сочи
СОЧИ, 17 июня. /Спец. Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер доволен тем, как команду встретили в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.
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«В Сочи великолепные условия для тренировок, нет никаких проблем. Я очень хорошо спал и чувствую себя отлично. Мне понравился прием в России, особенно тот факт, что ключи от отеля нам дали в
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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