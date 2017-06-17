Болельщики сборной России проиграли новозеландцам перед первым матчем Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной России проиграли любителям футбола из Новой Зеландии со счетом 0:3 перед матчем основных команд на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места события.
Товарищеский матч между болельщиками прошел на стадионе «Динамо» в
«Мы рады всех приветствовать на нашей земле. Мы увидели тут один праздник, надеемся увидеть еще один на большом стадионе, только уже для наших болельщиков», — сказал глава отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев.
По словам организаторов, товарищеский матч направлен на развитие и укрепление дружеских и спортивных отношений между странами.
Первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 мск.
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