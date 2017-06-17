Болельщики сборной России проиграли новозеландцам перед первым матчем Кубка конфедераций

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Товарищеский матч между болельщиками прошел на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась при организации фан-посольств России и Новой Зеландии при поддержке Российского футбольного союза (РФС). Перед началом игры российские фанаты встретили новозеландцев с куличом, а во время 10-минутного перерыва болельщики обеих команд возложили цветы к памятнику участникам матча в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

«Мы рады всех приветствовать на нашей земле. Мы увидели тут один праздник, надеемся увидеть еще один на большом стадионе, только уже для наших болельщиков», — сказал глава отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев.

По словам организаторов, товарищеский матч направлен на развитие и укрепление дружеских и спортивных отношений между странами.

Первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 мск.