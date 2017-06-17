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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104199/
17 июня 2017, 14:00 | ТАСС

Болельщики сборной России проиграли новозеландцам перед первым матчем Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной России проиграли любителям футбола из Новой Зеландии со счетом 0:3 перед матчем основных команд на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места события.

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Товарищеский матч между болельщиками прошел на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась при организации фан-посольств России и Новой Зеландии при поддержке Российского футбольного союза (РФС). Перед началом игры российские фанаты встретили новозеландцев с куличом, а во время 10-минутного перерыва болельщики обеих команд возложили цветы к памятнику участникам матча в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

«Мы рады всех приветствовать на нашей земле. Мы увидели тут один праздник, надеемся увидеть еще один на большом стадионе, только уже для наших болельщиков», — сказал глава отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев.

По словам организаторов, товарищеский матч направлен на развитие и укрепление дружеских и спортивных отношений между странами.

Первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 мск.
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