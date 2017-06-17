Голы Роналдиньо и таитянское «решето»: главные рекорды Кубка конфедераций

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17 июня стартует Кубок конфедераций — так называемый турнир чемпионов, в котором участвуют победители континентальных первенств, обладатель Кубка мира и команда страны-организатора ближайшего чемпионата мира.

Самая титулованная команда

Чаще других Кубок конфедераций по футболу выигрывала сборная Бразилии — пять раз она играла в финалах турнира и четыре из них выиграла (в 1997, 2005, 2009 и 2013 гг.). Единственное поражение потерпела в 1999 году, уступив в Мехико команде хозяев со счетом 3:4. При этом бразильцам ни разу не удалось выиграть следующий за турниром чемпионат мира. На Кубок конфедераций-2018 бразильцы не пробились.

Сборная Франции выиграла оба турнира, в которых принимала участие — в 2001 и 2003 гг.

Мексиканская сборная — единственная из нынешних участников Кубка конфедераций, кто ранее выигрывал этот турнир. 18 лет назад успех в финале на «Ацтеке» над бразильцами мексиканцам принес гол Куаутемока Бланко. Сборная Мексики выступит на Кубке конфедераций в седьмой раз, повторив достижение бразильцев. При этом сборная Бразилии провела на турнирах рекордные 33 матча против 23 — у мексиканцев. В случае выхода в полуфинал Кубка конфедераций-2018 сборная Мексики сможет добавить в свой актив лишь пять матчей.

Лучшие бомбардиры

Мексиканец Куатемок Бланко делит первое место с бразильцем Роналдиньо по количеству голов, забитых на Кубках конфедераций — по девять. Восемь мячей забил испанец Фернандо Торрес. Из числа участников турнира 2018 года чаще других забивал мексиканец Хавьер Эрнандес, который трижды отличился в 2013 году.

Наибольшее количество голов (семь) за один турнир забил в 1997 году бразилец Ромарио. При этом Ромарио дважды отличился в полуфинале с чехами (2:0), а затем сделал хет-трик в финале с австралийцами (6:0). Трижды в этой встрече забил также 21-летний Роналдо.

Четырем футболистам удалось забить четыре мяча в одном матче Кубка конфедераций. В 1999 году Бланко отличился во встрече с командой Саудовской Аравии (5:1), на том же турнире аравиец Марзук Эль-Отайби сделал «покер» в матче с египтянами (5:1). В 2013 году испанец Торрес и уругваец Абель Эрнандес четырежды забили в ворота команды Таити (10:0 и 8:0). Все эти матчи прошли в групповом раунде.

Самая дорогая команда

Сборная Португалии является самой дорогой из участников Кубка конфедераций 2017 года — суммарная стоимость ее 23 игроков, согласно данным авторитетного сайта Transfermart.de, составляет 418,55 млн евро. 342,5 млн евро стоят футболисты сборной Германии, 173,9 млн — Чили, 148,8 млн — Мексики, 94,7 млн — России, 43,3 млн — Камеруна, 28,4 млн — Австралии, 15,75 млн — Новой Зеландии.

Самым дорогим игроком турнира является 32-летний португалец Криштиану Роналду, трансферная стоимость которого оценивается в 100 млн евро.

Самая крупная победа

Победа действующих на тот момент чемпионов мира и Европы из Испании над таитянами 20 июня 2013 года в бразильском Рио-де-Жанейро со счетом 10:0 является самой крупной в истории турнира. Этот результат является и самым крупным на основных турнирах под эгидой ФИФА, включая чемпионаты мира. Помимо Торреса, в составе испанцев забивали Давид Вилья (трижды), Давид Сильва (дважды) и Хуан Мата.

Самый посещаемый турнир

Кубок конфедераций 1999 года в Мексике стал самым посещаемым в истории турнира — в среднем на матчи приходило по 60 тысяч зрителей. Финал между сборными Мексики и Бразилии, который стал одним из самых ярких событий Кубков конфедераций, собрал на знаменитой «Ацтеке» 110 тысяч болельщиков. Четыре года назад в Бразилии средняя посещаемость турнира составила чуть более 50 тысяч зрителей.

Евгений Трушин