Колобков: Сборную России в случае победы в Кубке конфедераций ждет вознаграждение
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболистов сборной России в случае победы на Кубке конфедераций ожидает денежное вознаграждение и по линии РФС и по линии государства, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
«Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение. Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах. За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление», — сказал Колобков на
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