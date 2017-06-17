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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30103170/
17 июня 2017, 11:09 | Р-Спорт

Колобков: Сборную России в случае победы в Кубке конфедераций ждет вознаграждение

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболистов сборной России в случае победы на Кубке конфедераций ожидает денежное вознаграждение и по линии РФС и по линии государства, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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© РИА "Новости"

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Турнир откроется в субботу. На стадионе «Санкт-Петербург» сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча начнется в 18:00 мск.

«Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение. Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах. За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление», — сказал Колобков на пресс-конференции.
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