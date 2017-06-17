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https://sport.mail.ru/football2017/news/30103125/
17 июня 2017, 10:59 | ТАСС

Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, выбранный оракулом начинающегося в субботу Кубка конфедераций по футболу, предрек победу сборной России в стартовом матче турнира. Для прогноза коту было предложено попробовать корм из двух мисок, украшенных флагами России и Новой Зеландии, животное сначала подошло к миске с российским флагом.

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© РИА "Новости"

«Кот подошел к миске с флагом России, что говорит о том, что именно этой команде он пророчит победу в сегодняшнем матче», — интерпретировала «показания» своего питомца ветврач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева.

Ахилла готовили к роли прогнозиста заранее. Накануне он совершил прогулку в сопровождении своего доктора по Висячему саду Малого Эрмитажа, ставшему местом пребывания хвостатого оракула Кубка. На прогулке его видели многочисленные туристы, начавшие активно снимать животное на фото- и видеокамеры, что стало для кота дополнительной тренировкой в преддверии появления перед телекамерами.

Точность 85−100%

По словам Кондратьевой, Ахилл победил в отборе среди нескольких животных из-за своего особенно тонкого чутья, а также в силу коммуникабельного и стрессоустойчивого характера. Этому белому коту с голубыми глазами полтора года, он живет в Эрмитаже, где он считается настоящим ловцом мышей, несмотря на врожденную глухоту. После завершения «футбольных обязанностей» Ахилл будет искать новых хозяев на благотворительных выставках, которые проводят городской Музей кошки и котокафе «Республика кошек».

Петербургские коты уже определяли победителей конкурса Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85 до 100%.

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году «Указ о высылке ко двору котов», по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце.

Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.
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