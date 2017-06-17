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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30103077/
17 июня 2017, 10:45 | ТАСС

Колобков: Начало Кубка конфедераций — это огромный праздник для России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Начало Кубка конфедераций по футболу является большим праздником для всей России. Такое мнение на пресс-конференции высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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© РИА "Новости"

Церемония открытия турнира начнется на стадионе «Санкт-Петербург» 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия — Новая Зеландия.

«Для России это огромный праздник, мы готовились к нему на протяжении последних лет. В России готовность стопроцентная, проект сложный — туда входят транспорт, гостиницы и другое. Главное, что готовность к Кубку конфедераций получила положительную оценку от представителей ФИФА», — отметил Колобков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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