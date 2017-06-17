Колобков: Начало Кубка конфедераций — это огромный праздник для России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Начало Кубка конфедераций по футболу является большим праздником для всей России. Такое мнение на пресс-конференции высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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Церемония открытия турнира начнется на стадионе «Санкт-Петербург» 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия — Новая Зеландия.
«Для России это огромный праздник, мы готовились к нему на протяжении последних лет. В России готовность стопроцентная, проект сложный — туда входят транспорт, гостиницы и другое. Главное, что готовность к Кубку конфедераций получила положительную оценку от представителей ФИФА», — отметил Колобков.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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