Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30103069/
17 июня 2017, 12:08 | Чемпионат.com

Танец хака и воины маори. Новая Зеландия на Кубке конфедераций

Представляем ещё одного участника Кубка конфедераций — Новую Зеландию.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Первым соперником сборной России на Кубке конфедераций станет сборная Новой Зеландии. Стоит сказать, что новозеландцы добирались до Санкт-Петербурга больше суток: им пришлось преодолеть более 16 800 километров. Это действительно другой край земли!

Ао Теа Роа

Новая Зеландия была освоена одной из последних в Тихом океане: случилось это приблизительно в 1280 году. К тому времени практически все места на земле уже были заселены, и только затерянные в тихоокеанских водах острова оставались необитаемыми. Согласно легенде, после долгих путешествий по Полинезии маори прибыли на семи каноэ. Из-за многочисленных вулканов новая родина полинезийцев была названа Ао Теа Роа, что в переводе с языка маори означает «Земля длинного белого облака».

Первый европеец побывал там спустя почти 400 лет. В 1642 году на берега Ао Теа Роа высадилась экспедиция голландца Абеля Тасмана. Увы, встреча с маори закончилась печально: матросов убили и съели. Раздосадованный Тасман покинул землю, назвав её Бухтой убийц. Долгое время остров оставался неизведанным. Лишь спустя век британец Джеймс Кук, искавший неизвестную Южную землю, высадился на берег Ао Теа Роа и объявил её колонией Британской империи. Позднее Кук нанёс на карту остров, который назвали Новой Зеландией.

Сейчас Новая Зеландия входит в число развитых стран мира. Большая часть населения занята в агропромышленном комплексе, так как продукция сельского хозяйства составляет 50% экспорта.

В Новой Зеландии три национальных языка: английский, маори и новозеландский жестовый. На последнем говорят более 24 000 человек.

Средняя продолжительность жизни новозеландца — более 80 лет, что является лучшим показателем в мире. Это неудивительно. В Новой Зеландии огромное внимание уделяется экологии. В 2005 году даже был введён углеродный налог.

Справка «Чемпионата»

Ориентировочный состав: Стефан Маринович — Томас Дойл, Михаэл Боксолл, Эндрю Дюрант. Темистоклис Цимополутос, Кип Колви — Райан Томас, Майкл Макглинчи, Клейтон Льюис — Марко Рохас, Крис Вуд.

Главный тренер: Энтони Хадсон.

Достижения: пятикратный обладатель Кубка Океании.

Магия Толкина

Самый известный новозеландец — режиссер Питер Джексон — загорелся идеей экранизировать книги любимого писателя Толкина, когда ещё был подростком. Сомнений при выборе места съёмок у него не было: бескрайние просторы Новой Зеландии, горы, водопады, реки — всё это переносит в фантастический мир хоббитов, эльфов, волшебников и гномов. Поэтому съёмки трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» проходили в местах, нетронутых цивилизацией. Кстати, в строительстве декораций для экранизации повести «Хоббит, или Туда и обратно» даже участвовала новозеландская армия.

Страна регби

Национальным видом спорта в Новой Зеландии считается регби, поэтому неудивительно, что новозеландцы — единственные, кто трижды завоевывал Кубок мира. Исторически за командой закрепилось прозвище All Blacks. Это связано с цветом формы, в которой новозеландские регбисты играют уже более 100 лет.

Сборная Новой Зеландии известна не только своими успехами, но и устрашающим танцем хака, во время которого игроки топают ногам, бьют себя по груди и показывают язык. Его танцевали ещё воины маори перед началом битвы, чтобы запугать врага. В общем, выглядит это действительно пугающе. Но пробирает до мурашек.

Кстати, футболисты, тоже иногда исполняющие хаку, на Кубке конфедераций в России танцевать не будут. Всему виной правила ФИФА.

Расписание матчей:

17 июня, 18:00. Санкт-Петербург. Россия — Новая Зеландия.
21 июня. 21:00. Сочи. Мексика — Новая Зеландия.
24 июня. 18:00. Санкт-Петербург. Новая Зеландия — Португалия.

All whites

Футбол в Новой Зеландии — далеко не самый популярный вид спорта. В Высшей лиге играет всего 10 команд, большая часть которых полупрофессиональные. Именно по этой причине большинство футболистов в Новой Зеландии надолго не задерживается — они предпочитают строить карьеру в Европе, США, Канаде или Австралии.

Если же сборную по регби считают чуть ли не лучшей в мире, то о сборной по футболу сказать особенно нечего. С момента первого матча, который национальная команда провела в 1904 году против австралийского штата Новый Южный Уэльс, успехами на мировой арене новозеландские футболисты не отметились. На счету сборной — пять чемпионств в Кубке Океании, но это не великое достижение, так как в турнире принимают участие всего шесть команд. И Австралии (с 2006 года в азиатской зоне. — Прим. «Чемпионата»), которая раньше была главным конкурентом для новозеландцев, среди них нет. На чемпионат мира Новая Зеландия попадала всего дважды в своей истории — в 1982 и 2010 гг. Но на турнире в ЮАР новозеландцы все же сумели отметиться: они отправились домой непобеждёнными (все три матча группового этапа закончились ничьей. — Прим. «Чемпионата»).

Что касается прозвища, то тут всё по аналогии со сборной по регби. Только футболисты играют в белой форме, поэтому все их называют All Whites.

Кто приехал в Россию

Энтони Хадсон — самый молодой тренер на Кубке конфедераций. Английскому специалисту, сыну известного футболиста Алана Хадсона, всего 36 лет. В 2014 году он сменил на посту главного тренера Рики Херберта, а до этого работал со сборной Бахрейна. Хадсон провёл значительное омоложение состава, отказавшись от многих известных футболистов.

Новая Зеландия играет в типично британский футбол. Хадсон использует расстановку с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. Заметно, что единственный алгоритм в атаке — это прошёл-отдал и многочисленные навесы да стандарты. В последнем контрольном матче со сборной Беларуси новозеландцы пробили по воротам всего дважды, тогда как белорусы — 16. Незначительный факт, который может сказать о многом в преддверии матча-открытия Кубка конфедераций.

Если взглянуть на состав, то едва ли можно найти знакомое имя. Разве что это Крис Вуд, который в 2013—2015 гг. выступал за «Лестер», а сейчас играет в Чемпионшипе за «Лидс Юнайтед». В прошлом сезоне Вуд стал лучшим бомбардиром «Лидса» и чемпионата, забив 27 голов в 44 играх.

Кубок конфедераций станет не только испытанием для молодого тренера, но и покажет, способна ли сборная Новой Зеландии претендовать на участие в чемпионате мира — 2018.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?