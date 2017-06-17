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В субботу, 17 июня, в России стартует Кубок конфедераций — международный турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу. И чем ближе начало соревнований, тем выше ажиотаж вокруг них.

Путин посмотрит игру сборной России вживую

В матче открытия сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» в первом туре группового раунда сыграет с командой Новой Зеландии. Эту встречу планирует посетить президент России Владимир Путин, сообщает Welcome2018.com со ссылкой на пресс-секретаря первого лица государства Дмитрия Пескова.

Медведев пригласил белорусских коллег на матч открытия

Не отстает от главы государства и премьер России Дмитрий Медведев. Он пригласил прибывших на заседание совета министров Союзного государства России и Беларуси представителей белорусской делегации поболеть за российскую команду на стадионе.

«Завтра в Петербурге открывается Кубок конфедераций ФИФА 2017 года. Сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии. Сборная Беларуси играла с Новой Зеландией и добилась хорошего результата. Посмотрим, как сыграет российская сборная», — предложил Медведев на пресс-конференции по итогам заседания совета министров.

«Приглашаю всех наших белорусских друзей, у кого есть время, поболеть за сборную Российской Федерации», — цитирует Медведева interfax.by.

По всей видимости, и сам глава правительства планирует посетить матч открытия.

Мультиязычный центр поддержки болельщиков

Однако на матчи турнира собираются не только крупные чины, но и простые болельщики из разных стран. Оказавшись в России, они могут столкнуться со сложными ситуациями, в которых не будут знать, как действовать. Чтобы помочь им, Российский футбольный союз (РФС) и Европейская юридическая служба объявили о том, что с 17 июня по 3 июля в России будет работать мультиязычный центр поддержки болельщиков.

При возникновении любой неопределенной или конфликтной ситуации каждый болельщик, вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, страны проживания и регистрации, может круглосуточно обратиться и безвозмездно получить высококвалифицированную консультацию по телефону «горячей линии»: 8−800−775−76−88, сказано на сайте РФС.

Болельщики смогут получить справочную контрактную информацию или консультацию юриста, узнать информацию о порядке оформления и местах получения паспорта болельщика и многое другое.

Такси за 50 тысяч

Очевидно, этот мультиязычный центр будет пользоваться популярностью. Турнир уже не стартовал, а курьезные случаи уже стали просачиваться в прессу.

Так, чилийский журналист Диего Гаспар Саес Миранда за дорогу от аэропорта «Домодедово» до гостиницы заплатил частному таксисту 50 тыс. рублей.

Причем, поначалу «бомбила» запросил аж 60 тыс. и даже получил их от потерпевшего, однако по какой-то причине вернул бедолаге 10 тыс. обратно. Подозреваемый уже задержан. Им оказался житель Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159.2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат».

Атакующий футбол сборной России

Что же касается непосредственно выступления сборной России на турнире, то тут у болельщиков и специалистов есть опасения, что выйти из группы отечественной команде будет сложно. Тем не менее, нападающий Федор Смолов в преддверии первой игры пообещал, что российская команда на домашнем турнире будет играть в атакующий футбол.

«Черчесов пытается привить сбалансированный футбол с уклоном в атаку. Но если у тебя не всё в порядке с защитой, трудно бежать с шашками наголо вперёд. Должна быть дисциплина. При этом футбол на Кубке конфедераций сборная России покажет атакующий, вот увидите», — передает слова Смолова «Чемпионат.com».

Кроме того, лучший бомбардир минувшего сезона в чемпионате России заявил о том, что перед игроками стоит большая задача — вернуть любовь и веру болельщиков, ведь не секрет, что в последние годы скепсиса в ее адрес заметно прибавилось. И это при том, что футбольная национальная команда и раньше была регулярным объектом насмешек.

«В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Кстати, хотел бы сказать, что к теме «мы г… но» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде. Перед нами стоит сложная задача — вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», — отметил Смолов.

«Задача сборной России — выиграть Кубок конфедераций»

А защитник национальной команды Илья Кутепов рассказал о том, что задачей, которая стоит перед игроками, является победа в финале турнира.

«Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы — 1992 и которые выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна — завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеется, однако если ставить несерьезные цели, то нет смысла участвовать.

Полностью выучил гимн России и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, все давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было всё идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага — особенные эмоции! — приводит слова Кутепова «Советскому спорту».