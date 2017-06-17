Букмекеры оценили шансы сборной России начать КК с победы над Новой Зеландией

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Начало — в 18:00 мск.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 17.06.2017, 18:00 -:- Россия Новая Зеландия

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 1.27. Шансы Новой Зеландии на победу оценены коэффициентом 15.0.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.03.



Самые вероятные авторы голов — Фёдор Смолов (1.85) и Дмитрий Полоз (2.10). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.46.