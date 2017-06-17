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https://sport.mail.ru/football2017/news/30102766/
17 июня 2017, 10:43 | ТАСС

В Казани усилили меры безопасности к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в Казани на время проведения Кубка конфедераций: прибыли прошедшие для него специальную подготовку полицейские, на автовокзалах круглосуточно дежурят сотрудники ФСБ, стадион «Казань-Арена» оборудован уникальными видеокамерами. В целом, по словам министра внутренних дел по Республике Татарстан Артема Хохорина, регион готов для проведения Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

«В целом мы готовы к проведению Кубка конфедераций — с первого июня весь личный состав МВД по РТ перешел на усиленный вариант несения службы, прибыли дополнительные силы», — сказал он ТАСС.

МВД взяло под круглосуточный контроль вместе с частными охранными агентствами, службами безопасности стадионы, гостиницы, базы проживания, объекты транспортной структуры (все объекты, которые будут задействованы в рамках проведения мероприятия).

Приехали лучшие

В отряды, которые будут обеспечивать безопасность во время игр Кубка конфедераций, МВД в Казани, и в других регионах, отбирает наиболее подготовленных сотрудников. «Они проходят отдельное обучение, как у себя по местам службы, так и отдельные специалисты на базе МВД по РТ и Казанского юридического института. В том числе практикуется и языковая подготовка — каждому сотруднику разработаны разговорники на пяти языках. Они у каждого должны быть на руках, чтобы полицейские могли ответить на вопросы иностранцев», — рассказал Хохорин. При этом на каждом объекте дополнительно будут и переводчики, которые свободно владеют несколькими языками.

На стадионе «Казань-Арена» установлено дополнительно 56 видеокамер (было 18), которые контролируют всю чашу стадиона. «При этом используется уникальная система — видеокамеры высокого разрешения, их нет ни на одном крупном стадионе в РФ», — пояснил Хохорин.

Помимо полицейских, безопасность будут обеспечивать более двух тысяч сотрудников МЧС Татарстана и представителей городских служб. Особое внимание будет уделяться работе потенциально опасных объектов: руководителей таких предприятий будут просить соблюдать все правила пожарной безопасности и запретить проведение пожароопасных работ, еще раз проверить готовность систем оповещения.

Исчерпывающие меры

На транспортных объектах также усилены меры безопасности. Как рассказал ТАСС директор «Автовокзала «Буревестник» (Южный) в Казани, для исключения нештатных ситуация во время проведения Кубка конфедераций приняты «исчерпывающие меры». На вокзале имеется 16 видеокамер внутреннего и 8 наружного наблюдения со сроком информации хранения 30 суток, охрана осуществляется сотрудниками частного охранного предприятия на трех постах. В целях усиления безопасности на время соревнований круглосуточно несут службу 2 сотрудника ФСБ, 13 сотрудников МВД, 1 кинолог с собакой, 1 сотрудник МЧС, при въезде на территорию установлен пост ГИБДД.

Усилены меры безопасности и в международном аэропорту Казани. «Осуществляются обходы аэропорта и отработка нештатных ситуаций, регулярно проводятся тактико- специальные мероприятия и учения. Внедряются дополнительные меры безопасности», — сообщал ранее ТАСС пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, в зоне общего доступа — на привокзальной площади, тротуарах и поблизости от терминалов — установлены антитаранные устройства (болларды) и средства принудительной остановки транспорта. Информация о большинстве новых средств обеспечения безопасности аэропортов, по его словам, не раскрывается в интересах антитеррористической защищенности.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе «Казань-Арена», вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.
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