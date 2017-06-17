Задержан таксист, довезший чилийского журналиста от аэропорта до отеля за 50 тыс руб

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Как отмечается, чилиец Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать Кубок конфедераций. У аэропорта «Домодедово» он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы. Добравшись до отеля, чилиец выплатил водителю за поездку 50 тысяч рублей. После того, как гражданин Чили понял, что был обманут подвозившим его водителем, он обратился в полицию.

«Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.