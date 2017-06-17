Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30102452/
17 июня 2017, 10:25 | Р-Спорт

Задержан таксист, довезший чилийского журналиста от аэропорта до отеля за 50 тыс руб

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Водитель такси, подозреваемый в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей, которую он получил за оказание услуги чилийскому журналисту, задержан в Москве.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Как отмечается, чилиец Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать Кубок конфедераций. У аэропорта «Домодедово» он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы. Добравшись до отеля, чилиец выплатил водителю за поездку 50 тысяч рублей. После того, как гражданин Чили понял, что был обманут подвозившим его водителем, он обратился в полицию.

«Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?