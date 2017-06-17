Ван Бастен: Очень хотелось бы поиграть на таком стадионе, как «Крестовский»

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«Это прекрасный стадион, я увидел его 10 минут назад. Очень хотел бы поиграть на таком», — приводит слова ван Бастена телеканал «Санкт-Петербург».

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 3 июля 2017 года. В стартовом матче, который состоится как раз на «Крестовском», сборная России сыграет с Новой Зеландией.