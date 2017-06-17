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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30102222/
17 июня 2017, 10:40 | ТАСС

Бехич: Все футболисты сборной Австралии счастливы быть в России на Кубке конфедераций

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Австралии по футболу Азиз Бехич рассказал, что все футболисты команды счастливы находиться в России на Кубке конфедераций, а Сочи является очень дружелюбным городом, в котором чувствуется атмосфера крупного международного события. Слова игрока приводит пресс-служба Федерации футбола Австралии.

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. На стадионе «Фишт» в Сочи пройдут три матча группового этапа: Австралия — Германия (19 июня), Мексика — Новая Зеландия (21 июня), Германия — Камерун (25 июня), а также полуфинал (29 июня). Сборная Австралии сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Камеруна.

«Мы долго добирались в Россию, прибыв только прошлой ночью. Сочи — очень дружелюбный город, в котором чувствуется атмосфера турнира. Каждый футболист рад находиться здесь и с нетерпением ждет выхода на поле. Кубок конфедераций — крупный турнир, все мы счастливы быть здесь», — сказал Бехич.

Защитник, выступающий в турецком клубе «Бурсаспор», также отметил, что чувствует уверенность в себе и партнерах по команде Австралии. «Все мы чувствуем уверенность в преддверии Кубка конфедераций. Мы знаем, что способны на многое, ведь мы — лучшие в Азии», — добавил он.

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4. Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году — четвертое.
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