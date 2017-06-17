Бехич: Все футболисты сборной Австралии счастливы быть в России на Кубке конфедераций

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. На стадионе «Фишт» в Сочи пройдут три матча группового этапа: Австралия — Германия (19 июня), Мексика — Новая Зеландия (21 июня), Германия — Камерун (25 июня), а также полуфинал (29 июня). Сборная Австралии сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Камеруна.

«Мы долго добирались в Россию, прибыв только прошлой ночью. Сочи — очень дружелюбный город, в котором чувствуется атмосфера турнира. Каждый футболист рад находиться здесь и с нетерпением ждет выхода на поле. Кубок конфедераций — крупный турнир, все мы счастливы быть здесь», — сказал Бехич.

Защитник, выступающий в турецком клубе «Бурсаспор», также отметил, что чувствует уверенность в себе и партнерах по команде Австралии. «Все мы чувствуем уверенность в преддверии Кубка конфедераций. Мы знаем, что способны на многое, ведь мы — лучшие в Азии», — добавил он.

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4. Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году — четвертое.