Андре Силва: Роналду настроен на игру за сборную, он собран и очень серьёзен
Нападающий «Милана» и сборной Португалии Андре Силва рассказал, что на настрой его партнёра по национальной команде, форварда «Реала» Криштиану Роналду не повлияло его решение покинуть мадридскую команду.
«Насколько я могу судить, он настроен на игру за сборную — он собран и очень серьёзен. Много лет я хотел играть вместе с Роналду за сборную, это мечта, я рад быть его партнёром по команде. Я стараюсь слушать его, и он объясняет мне всё наилучшим образом. Я думаю, наше качественное общение приведёт к хорошим результатам», — приводит слова Андре Силвы Goal.
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