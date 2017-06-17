Андре Силва: Роналду настроен на игру за сборную, он собран и очень серьёзен

«Насколько я могу судить, он настроен на игру за сборную — он собран и очень серьёзен. Много лет я хотел играть вместе с Роналду за сборную, это мечта, я рад быть его партнёром по команде. Я стараюсь слушать его, и он объясняет мне всё наилучшим образом. Я думаю, наше качественное общение приведёт к хорошим результатам», — приводит слова Андре Силвы Goal.