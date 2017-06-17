Александр Мостовой: Обыграем Новую Зеландию — 2:0
Бывший полузащитник сборной России критично отзывается о нынешней национальной команде, но в победу над первым соперником по Кубку конфедераций верит.
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У НАС ОСОБЕННЫЙ ПУТЬ
— Победа над венграми и ничья с Чили лично меня заставили взглянуть на сборную другими глазами. Могут ведь!
— Вот что значит — «другими»?
— Еще недавно получали четыре от
— Стоп!
— Ну да.
— А те же чилийцы после ничьей с нами едут в Румынию — там вовсе проигрывают. Вот поэтому не хочу сравнивать. У каждого свой матч. Я «другими глазами» не смотрю вообще, у меня глаза одни. По конкретной игре отдельное мнение.
— Что вам нравится в сегодняшний сборной?
— Нравиться могут сборные Бразилии и Германии. У нас определения другие. Путь тоже особенный. Все говорят — мол, более или менее мы стали играть в обороне….
— Не так?
— Чилийцы нам могли забить еще
— Непременно назову, только скажите сначала — что особенно настораживает у нашей сборной?
— Бросается в глаза, что даже в матче с Чили мы сильно отличаемся техническими навыками. Совсем другая обработка мяча. Быстрота совсем другая — то, чем Европа всегда была сильна: мы обычно были быстрее южных команд! Сейчас у сборной России этого нет. Появляется
СЕМЕРО В ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
— Что делать?
— Ну вот придумали схему — семь защитников. Точнее, семь игроков оборонительной линии.
— Так и надо?
— Я думаю — правильно! С тем, что у нас есть, лучше не рисковать.
— Черчесов моментально закипает, слыша от корреспондентов фамилию Денисова. Но вы человек объективный, скажите — Денисов этой сборной нужен?
— Денисов точно не хуже тех, кто в сборной играет. Есть и другие фамилии, которые могу назвать. Но не стану.
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— Назовите фамилии — скажу, стоило ли брать. Я не всех помню.
— Навскидку — вратарь Медведев, крушивший рекорды, вполне мог оказаться хотя бы третьим. Но третий — Гильерме. Ещенко провел приличный сезон в «Спартаке». Да тот же Денисов.
— Был бы я тренером сборной — все трое в ней могли бы оказаться.
ИГНАШЕВИЧ И БЕРЕЗУЦКИЕ МОГУТ ИГРАТЬ ДО 45
— Нет в команде Игнашевича и Березуцких. Но ощущение — если страна попросит, могут вернуться. Стоит просить?
— Да я давно про Игнашевича и Березуцких говорил — спокойно могут играть в сборной! Это даже не вопрос! А если говорить про наш чемпионат — за ЦСКА все трое способны играть до 45.
— Допустим, Черчесов прислушивается к вам во всем. Порадуем Станислава Саламовича парой пожеланий?
— Не будем.
— На какую сборную на Кубке конфедераций вам было бы особенно интересно смотреть с трибуны?
— Португальцы вроде бы прилетели основным составом. Роналду с ними. Значит, на них. Ну и на немцев, конечно. На Германию даже интереснее смотреть: что за экспериментальный состав такой? Что за «сборная на будущее»? Как сыграет Португалия — представляем. Чилийцев вообще видели на днях. Матчи Мексики я сам смотрел. Новую Зеландию и Австралию глядеть — никакого интереса. Немцы — это да!
— Пойдете на стадион?
— Очень постараюсь.
— Из группы нашим не выйти?
— Есть большой стимул: выходишь, и ты уже в полуфинале! Турнир высочайшего уровня, но вы не забывайте — все равно он показательный. Придуман только для того, чтобы весь мир увидел, как страна готовится к чемпионату мира. Кто б ни выиграл, через неделю все об этом забудут. Будут думать только о чемпионате мира, вот он — показатель. А Кубок конфедераций — это что? Никакой разницы, выйдем мы из группы, нет….
— Россия играет в субботу с Новой Зеландией. Счет?
— 2:0.
— В нашу пользу?
— Если уж Новую Зеландию не обыгрывать — о чем вообще говорить?
— Кто выиграет турнир?
— Интуиция подсказывает — либо Португалия, либо Германия.
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