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У НАС ОСОБЕННЫЙ ПУТЬ

— Победа над венграми и ничья с Чили лично меня заставили взглянуть на сборную другими глазами. Могут ведь!

— Вот что значит — «другими»?

— Еще недавно получали четыре от Коста-Рики.

— Стоп! Коста-Рика была полгода назад, можете забыть. Я и тогда не драматизировал. Ну да, пропускали. Не только от Коста-Рики, от других команд тоже. Что сейчас сравнивать-то? Если думать о плохом — можно до совсем нехороших вещей доразмышляться. Вот мы венгров обыгрываем — а те через 4 дня Андорре проигрывают. Это ж вообще смех! Вот вы про Чили вспоминали?

— Ну да.

— А те же чилийцы после ничьей с нами едут в Румынию — там вовсе проигрывают. Вот поэтому не хочу сравнивать. У каждого свой матч. Я «другими глазами» не смотрю вообще, у меня глаза одни. По конкретной игре отдельное мнение.

— Что вам нравится в сегодняшний сборной?

— Нравиться могут сборные Бразилии и Германии. У нас определения другие. Путь тоже особенный. Все говорят — мол, более или менее мы стали играть в обороне….

— Не так?

— Чилийцы нам могли забить еще два-три спокойно! Кстати, гол их отмененный совершенно чистый — не знаю, почему не засчитали. Поэтому не стоит говорить «нравится». Как говорится, назовите фамилию….

— Непременно назову, только скажите сначала — что особенно настораживает у нашей сборной?

— Бросается в глаза, что даже в матче с Чили мы сильно отличаемся техническими навыками. Совсем другая обработка мяча. Быстрота совсем другая — то, чем Европа всегда была сильна: мы обычно были быстрее южных команд! Сейчас у сборной России этого нет. Появляется какой-то футболист, который чуть выделяется, — сразу кричим: «Большой футболист!» А он не большой, он — обычный, неплохой. Просто у нас все остальное медленно. Против Чили мячом владеем меньше. Соперник активнее, агрессивнее и быстрее.

СЕМЕРО В ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

— Что делать?

— Ну вот придумали схему — семь защитников. Точнее, семь игроков оборонительной линии.

— Так и надо?

— Я думаю — правильно! С тем, что у нас есть, лучше не рисковать.

— Черчесов моментально закипает, слыша от корреспондентов фамилию Денисова. Но вы человек объективный, скажите — Денисов этой сборной нужен?

— Денисов точно не хуже тех, кто в сборной играет. Есть и другие фамилии, которые могу назвать. Но не стану. Кому-то люди нравятся как футболисты, — но главный тренер у нас Черчесов. Другой тренер Денисова, наверное, вызвал бы.

— Когда-то перед чемпионатом Европы спросил Зырянова: «Будь ваша воля — кого еще взяли бы в сборную?» Костя ответил моментально: «Вас!» А кого из отцепленных взяли бы на Кубок конфедераций вы?

— Назовите фамилии — скажу, стоило ли брать. Я не всех помню.

— Навскидку — вратарь Медведев, крушивший рекорды, вполне мог оказаться хотя бы третьим. Но третий — Гильерме. Ещенко провел приличный сезон в «Спартаке». Да тот же Денисов.

— Был бы я тренером сборной — все трое в ней могли бы оказаться.

ИГНАШЕВИЧ И БЕРЕЗУЦКИЕ МОГУТ ИГРАТЬ ДО 45

— Нет в команде Игнашевича и Березуцких. Но ощущение — если страна попросит, могут вернуться. Стоит просить?

— Да я давно про Игнашевича и Березуцких говорил — спокойно могут играть в сборной! Это даже не вопрос! А если говорить про наш чемпионат — за ЦСКА все трое способны играть до 45.

— Допустим, Черчесов прислушивается к вам во всем. Порадуем Станислава Саламовича парой пожеланий?

— Не будем.

— На какую сборную на Кубке конфедераций вам было бы особенно интересно смотреть с трибуны?

— Португальцы вроде бы прилетели основным составом. Роналду с ними. Значит, на них. Ну и на немцев, конечно. На Германию даже интереснее смотреть: что за экспериментальный состав такой? Что за «сборная на будущее»? Как сыграет Португалия — представляем. Чилийцев вообще видели на днях. Матчи Мексики я сам смотрел. Новую Зеландию и Австралию глядеть — никакого интереса. Немцы — это да!

— Пойдете на стадион?

— Очень постараюсь.

— Из группы нашим не выйти?

— Есть большой стимул: выходишь, и ты уже в полуфинале! Турнир высочайшего уровня, но вы не забывайте — все равно он показательный. Придуман только для того, чтобы весь мир увидел, как страна готовится к чемпионату мира. Кто б ни выиграл, через неделю все об этом забудут. Будут думать только о чемпионате мира, вот он — показатель. А Кубок конфедераций — это что? Никакой разницы, выйдем мы из группы, нет….

— Россия играет в субботу с Новой Зеландией. Счет?

— 2:0.

— В нашу пользу?

— Если уж Новую Зеландию не обыгрывать — о чем вообще говорить?

— Кто выиграет турнир?

— Интуиция подсказывает — либо Португалия, либо Германия.