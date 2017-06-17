Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30101594/
17 июня 2017, 0:46 | Спорт-Экспресс

Россия, на тебя смотрит Пеле!

Вчера легендарный бразильский футболист встретился в Москве с Валентиной Тимофеевной Яшиной, а уже сегодня он прибудет в Санкт-Петербург, где посетит первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

«НЕ СЫГРАЮ НА ЧМ-2018 ИЗ-ЗА ТРАВМЫ!»

Трехкратный чемпион мира широко улыбался, и пока десятки фотографов щелкали его на фоне Исторического музея и здания гостиницы «Москва», он о чем-то общался с Валентиной Тимофеевной Яшиной. Легендарный нападающий и вдова легендарного вратаря давно дружат, и всякий раз, когда Пеле оказывается в Москве, их можно увидеть вместе.

Для бразильца наша страна — совсем не чужая. Известно, что именно против сборной СССР Пеле дебютировал за Бразилию на чемпионатах мира. Это случилось в 1958 году в Швеции, бразильцы победили — 2:0, но сам Пеле, которому тогда было 17, распечатать ворота Льва Яшина не сумел. Зато с того момента началась их дружба.

В 1965 году Пеле впервые посетил Москву — наши играли с Бразилией товарищеский матч, и на глазах у ста тысяч счастливых советских людей в «Лужниках» Пеле забил два мяча. Правда, в воротах был не Яшин, а Виктор Банников и Анзор Кавазашвили, игравшие по тайму. Пеле «наградил» каждого, а Льву Ивановичу досталось от бразильского друга уже в ответной встрече в Рио-де-Жанейро.

Были затем поездки частные, деловые, приуроченные к какому-то событию. Пеле в России нравится. И любовь эта, конечно же, взаимна.

Мероприятие, в котором участвовал Пеле на этот раз, организовала швейцарская компания Hublot, официальный хронометрист ФИФА. Со сцены, установленной в центре столицы на Манежной площади, бразилец начал символический отсчет времени до старта ЧМ-2018 и выпустил в небо белого голубя.

Весь официоз, неизбежный на подобных церемониях, развеялся, как только Пеле взял микрофон. То, что он говорил, было искренне и с улыбкой.

— Вы знаете, я недавно перенес операцию, — начал Пеле, который при ходьбе заметно хромает. — Поэтому из-за травмы, к большому сожалению, не смогу принять участие в чемпионате мира. Но обязательно посмотрю его как зритель!

ПОДАРКИ ОТ ЯШИНЫХ

Стоявшие рядом с Пеле Алексей Смертин (он выступал как ведущий) и Валентина Яшина, кажется, на секунду поверили, что бразилец говорит всерьез. Поверили и все мы — настолько мощная позитивная энергия исходит от Короля футбола. Даже когда он пожелал своей родной Бразилии сыграть в финале мирового первенства с Россией, это не воспринималось как фантастика. Если говорит Пеле, значит, так и будет!

— Рад быть в Москве. Надеюсь, еще вернусь сюда через год. Спасибо! — последнее слово бразилец произнес по-русски.

Говорила и Яшина. И по русской традиции не только говорила, но и вручила старому другу подарки.

— Мы знаем друг друга очень много лет, с 1958 года, — сказала Валентина Тимофеевна и достала откуда-то пластиковый бейджик. — Хочу вручить Пеле этот вечный пропуск, с которым он попадет на наш новый стадион «Динамо» в любой день, на любой матч и в любое помещение! Добро пожаловать!

А внук Яшиных — Василий Фролов, который также пробовал себя в качестве вратаря, подарил бразильцу ретромодель футбольного мяча.

Это был жест от чистого сердца, не прописанный ни в каких сценариях. И смущенный Пеле тут же всем напомнил, что на днях Валентина Тимофеевна празднует день рождения. Что именно он приготовил для именинницы, осталось за кадром, но, очевидно, Яшину это не разочаровало.

Как удалось выяснить чуть позже, узнав, что Валентина Тимофеевна никогда не была в Южной Америке, Пеле пригласил ее в Бразилию в свой дом в Сантосе. Валентина Тимофеевна обещала подумать.

Уже сегодня Пеле приедет в Санкт-Петербург и вживую посмотрит матч, который откроет Кубок конфедераций, — Россия против Новой Зеландии.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Москвы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?