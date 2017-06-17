Россия, на тебя смотрит Пеле!

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«НЕ СЫГРАЮ НА ЧМ-2018 ИЗ-ЗА ТРАВМЫ!»

Трехкратный чемпион мира широко улыбался, и пока десятки фотографов щелкали его на фоне Исторического музея и здания гостиницы «Москва», он о чем-то общался с Валентиной Тимофеевной Яшиной. Легендарный нападающий и вдова легендарного вратаря давно дружат, и всякий раз, когда Пеле оказывается в Москве, их можно увидеть вместе.

Для бразильца наша страна — совсем не чужая. Известно, что именно против сборной СССР Пеле дебютировал за Бразилию на чемпионатах мира. Это случилось в 1958 году в Швеции, бразильцы победили — 2:0, но сам Пеле, которому тогда было 17, распечатать ворота Льва Яшина не сумел. Зато с того момента началась их дружба.

В 1965 году Пеле впервые посетил Москву — наши играли с Бразилией товарищеский матч, и на глазах у ста тысяч счастливых советских людей в «Лужниках» Пеле забил два мяча. Правда, в воротах был не Яшин, а Виктор Банников и Анзор Кавазашвили, игравшие по тайму. Пеле «наградил» каждого, а Льву Ивановичу досталось от бразильского друга уже в ответной встрече в Рио-де-Жанейро.

Были затем поездки частные, деловые, приуроченные к какому-то событию. Пеле в России нравится. И любовь эта, конечно же, взаимна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пеле: Рад быть в Москве! Вы знаете - недавно сделал операцию, вот почему не могу сыграть на ЧМ! Надеюсь, Россия сыграет с Бразилией <a href="https://t.co/hmr1RvKYNZ">pic.twitter.com/hmr1RvKYNZ</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/875682637129633792">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мероприятие, в котором участвовал Пеле на этот раз, организовала швейцарская компания Hublot, официальный хронометрист ФИФА. Со сцены, установленной в центре столицы на Манежной площади, бразилец начал символический отсчет времени до старта ЧМ-2018 и выпустил в небо белого голубя.

Весь официоз, неизбежный на подобных церемониях, развеялся, как только Пеле взял микрофон. То, что он говорил, было искренне и с улыбкой.

— Вы знаете, я недавно перенес операцию, — начал Пеле, который при ходьбе заметно хромает. — Поэтому из-за травмы, к большому сожалению, не смогу принять участие в чемпионате мира. Но обязательно посмотрю его как зритель!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смертин говорит по-английски, Пеле выпускает голубя. До ЧМ-2018 - год <a href="https://t.co/vzIJNtEkDB">pic.twitter.com/vzIJNtEkDB</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/875685394930597888">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОДАРКИ ОТ ЯШИНЫХ

Стоявшие рядом с Пеле Алексей Смертин (он выступал как ведущий) и Валентина Яшина, кажется, на секунду поверили, что бразилец говорит всерьез. Поверили и все мы — настолько мощная позитивная энергия исходит от Короля футбола. Даже когда он пожелал своей родной Бразилии сыграть в финале мирового первенства с Россией, это не воспринималось как фантастика. Если говорит Пеле, значит, так и будет!

— Рад быть в Москве. Надеюсь, еще вернусь сюда через год. Спасибо! — последнее слово бразилец произнес по-русски.

Говорила и Яшина. И по русской традиции не только говорила, но и вручила старому другу подарки.

— Мы знаем друг друга очень много лет, с 1958 года, — сказала Валентина Тимофеевна и достала откуда-то пластиковый бейджик. — Хочу вручить Пеле этот вечный пропуск, с которым он попадет на наш новый стадион «Динамо» в любой день, на любой матч и в любое помещение! Добро пожаловать!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Яшина подарила Пеле "вечный пропуск" на новый стадион Динамо <a href="https://t.co/YXKTKO7iKB">pic.twitter.com/YXKTKO7iKB</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/875683960516378624">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А внук Яшиных — Василий Фролов, который также пробовал себя в качестве вратаря, подарил бразильцу ретромодель футбольного мяча.

Это был жест от чистого сердца, не прописанный ни в каких сценариях. И смущенный Пеле тут же всем напомнил, что на днях Валентина Тимофеевна празднует день рождения. Что именно он приготовил для именинницы, осталось за кадром, но, очевидно, Яшину это не разочаровало.

Как удалось выяснить чуть позже, узнав, что Валентина Тимофеевна никогда не была в Южной Америке, Пеле пригласил ее в Бразилию в свой дом в Сантосе. Валентина Тимофеевна обещала подумать.

Уже сегодня Пеле приедет в Санкт-Петербург и вживую посмотрит матч, который откроет Кубок конфедераций, — Россия против Новой Зеландии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Pele: Spassibo! <a href="https://t.co/nelzJAfMIg">pic.twitter.com/nelzJAfMIg</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/875687357315416064">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Москвы.