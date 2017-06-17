Вячеслав Малафеев: Наши футболисты еще не на пике возможностей
Экс-голкипер сборной России — о шансах национальной команды на успех в домашнем Кубке конфедераций и ее вратарской линии.
В субботу сборная России матчем против Новой Зеландии в
— Последние контрольные матчи сборной России против команд Венгрии (3:0) и Чили (1:1) вселяют оптимизм перед домашним Кубком конфедераций?
— Если честно, мне эти игры в
Надеюсь, сейчас сборная России добьется большего. Она пока не на пике своих возможностей. Но если мы выиграем у Новой Зеландии, это будет хорошая заявка на серьезный результат в преддверии чемпионата мира, и мы увидим в исполнении нашей команды гораздо больше, чем просто три матча в группе.
— Как оцените состояние Игоря Акинфеева?
— Мне кажется, Игорь всегда в боевом тонусе. Сколько бы у него ни было травм, он всегда возвращался и демонстрировал свой уровень. Надеюсь, его опыт и мастерство пригодятся сборной. Особенно в матче с Португалией, по итогам которого и станут ясны наши дальнейшие перспективы. Конечно, и первый матч с Новой Зеландией будет важным, но именно в игре с Португалией будет понятно, каков уровень сборной России и на что она может рассчитывать.
— Как думаете, у
— Моя ситуация в тот период времени была
Я надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе. Но и у меня были ситуации, когда я терял место в составе, не вызывался в сборную и не мог демонстрировать свои лучшие качества. Что касается Габулова, то все понимают, что его вызов был вынужденным. Володя может заменить в отдельном матче, но в силу возраста он сменщик уже не на «длинную дистанцию». Что касается остальных ребят, тут смысла говорить нет, поскольку ясно, что Игорь — это первый номер и в обозримом будущем выходить на поле в составе сборной будет он. Если не случится ничего сверхъестественного.
— Получается, вызов Габулова связан с тем, что он — единственный из наших вратарей кроме Акинфеева имеет серьезный международный опыт?
— Еще и с тем, что в своем возрасте он имеет достаточно игровой практики и опыта. В
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