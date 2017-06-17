Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций между РФ и Новой Зеландией
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».
Накануне о соответствующих планах президента сообщил его
Ожидается, что турнир посетят тысячи туристов, они смогут попасть в РФ без виз. Будут функционировать четыре стадиона, 12 тренировочных площадок. Обладатели билетов смогут бесплатно доехать на поездах до города, в котором будет проводиться матч.
На матче сборных России и Новой Зеландии будет присутствовать президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Глава Российского футбольного союза,
Кроме сборной Новой Зеландии соперниками российской команды по группе А Кубка конфедераций являются команды Португалии и Мексики. Всего в турнире участвуют восемь сборных.
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Кубок конфедераций 2017 года — восьмой подобный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Кубок был организован международной футбольной федерацией в 1997 году, и теперь проводится за год до чемпионата мира. В нем участвуют победители каждого из шести континентальных первенств, действующий чемпион мира и
Новая Зеландия попала на Кубок конфедераций как победитель Кубка наций Конфедерации футбола Океании (ОФК), страна пять раз побеждала в этом региональном турнире. В ОФК всего 14 членов, причем три страны из этого списка не состоят в ФИФА, а являются ассоциированными членами. Новая Зеландия в финале прошлого регионального первенства играла со сборной Папуа — Новой Гвинеи, матч закончился со счетом 0:0, а победу новозеландцы одержали в серии пенальти.
В рейтинге ФИФА сборная Новой Зеландии занимает 95-е место, Россия — 63-е.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОН
Стадион, на котором состоится матч, расположен на Крестовском острове в северной столице. Арена является одной из самых дорогих в мире. Спортивное сооружение было открыто 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Перед сдачей стадиона комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на арене
После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и грозненским «Тереком» занимавший в тот момент пост главного тренера «сине-бело-голубых» Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург» «оставляет желать лучшего». В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять. Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей. 30 мая стало известно, что укладка нового газона на стадионе в Петербурге завершена.
Новый стадион на Крестовском острове в
ВИДЕОСУДЬЯ И НОВАЯ ЗАМЕНА
Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен заявил, что Кубок конфедераций является идеальным местом для тестирования необходимости четвертой замены в дополнительное время, а также системы видеопомощи судей, которая была опробована год назад. На матчах будут работать по два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением «вне игры», будет несколько камер, несколько углов зрения.
Накануне сообщалось, что на матчи Кубка конфедераций продано 60% билетов — 480 тысяч. Руководство ФИФА ожидает аншлагов на всех матчах. На игру российской и новозеландской сборной продано 44 тысячи билетов, а на матч
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