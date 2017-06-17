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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Камерун
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24.06 не начался Мексика
Россия
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Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30101591/
17 июня 2017, 0:37 | Р-Спорт

Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций между РФ и Новой Зеландией

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

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Накануне о соответствующих планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Ожидается, что турнир посетят тысячи туристов, они смогут попасть в РФ без виз. Будут функционировать четыре стадиона, 12 тренировочных площадок. Обладатели билетов смогут бесплатно доехать на поездах до города, в котором будет проводиться матч.

На матче сборных России и Новой Зеландии будет присутствовать президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Глава Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее заявил, что российская футбольная сборная порадует болельщиков своей игрой и самоотдачей. По его словам, команда встала на путь обновления, руководит ею перспективный и растущий тренер Станислав Черчесов.

Кроме сборной Новой Зеландии соперниками российской команды по группе А Кубка конфедераций являются команды Португалии и Мексики. Всего в турнире участвуют восемь сборных.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Кубок конфедераций 2017 года — восьмой подобный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Кубок был организован международной футбольной федерацией в 1997 году, и теперь проводится за год до чемпионата мира. В нем участвуют победители каждого из шести континентальных первенств, действующий чемпион мира и страна-хозяйка соревнования. Россия будет играть на турнире впервые. В 2013 году первое место заняла Бразилия, которая принимала игры чемпионата мира, в этом году южноамериканская сборная, которая четырежды побеждала в соревновании, в турнире не участвует.

Новая Зеландия попала на Кубок конфедераций как победитель Кубка наций Конфедерации футбола Океании (ОФК), страна пять раз побеждала в этом региональном турнире. В ОФК всего 14 членов, причем три страны из этого списка не состоят в ФИФА, а являются ассоциированными членами. Новая Зеландия в финале прошлого регионального первенства играла со сборной Папуа — Новой Гвинеи, матч закончился со счетом 0:0, а победу новозеландцы одержали в серии пенальти.

В рейтинге ФИФА сборная Новой Зеландии занимает 95-е место, Россия — 63-е.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОН

Стадион, на котором состоится матч, расположен на Крестовском острове в северной столице. Арена является одной из самых дорогих в мире. Спортивное сооружение было открыто 22 апреля матчем 24-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Перед сдачей стадиона комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на арене из-за высокого уровня вибрации, который не соответствует нормам ФИФА. Сообщалось, что комиссия рекомендовала заменить выкатное поле на стационарный газон. Вопрос планируется решить после Кубка конфедераций.

После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и грозненским «Тереком» занимавший в тот момент пост главного тренера «сине-бело-голубых» Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург» «оставляет желать лучшего». В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять. Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей. 30 мая стало известно, что укладка нового газона на стадионе в Петербурге завершена.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В конце января этого года сообщалось, что сметная стоимость строительства стадиона составила 41,7 миллиарда рублей. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. Для этих целей были заключены два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.

ВИДЕОСУДЬЯ И НОВАЯ ЗАМЕНА

Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен заявил, что Кубок конфедераций является идеальным местом для тестирования необходимости четвертой замены в дополнительное время, а также системы видеопомощи судей, которая была опробована год назад. На матчах будут работать по два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением «вне игры», будет несколько камер, несколько углов зрения.

Накануне сообщалось, что на матчи Кубка конфедераций продано 60% билетов — 480 тысяч. Руководство ФИФА ожидает аншлагов на всех матчах. На игру российской и новозеландской сборной продано 44 тысячи билетов, а на матч Россия-Португалия несколько недель назад продали все имеющиеся.

© Ньюстюб
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