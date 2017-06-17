Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года — турнир среди восьми национальных команд, призванный проверить страну-организатора предстоящего чемпионата мира по футболу за год до мундиаля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
Последний Кубок конфедераций?
Кубок конфедераций берет свое начало с начала 90-х годов, его прообразом стал частный Кубок короля Фахда в Саудовской Аравии, проходившийся по той же схеме в 1992 и 1995 годах. Полноценный Кубок конфедераций под эгидой ФИФА прошел в 1997 году, в нем уже тогда приняли участие восемь команд, а победителем стала сборная Бразилии — действующий чемпион мира. С 2001 года турнир стал рассматриваться в качестве тестового перед проведением в стране чемпионата мира.
При этом существует довольно высокая вероятность, что российский турнир может стать последним в нынешнем формате. В прошлом году стало известно, что Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) подняла вопрос об изменении формата проведения клубного чемпионата мира. Если ФИФА данную инициативу поддержит, то новый клубный турнир станет заменой Кубку конфедераций.
Разговоры вокруг отмены Кубка конфедераций подогреваются многочисленными организационными проблемами, связанными с проведением турнира и не слишком большому интересу к нему. Еще в апреле глава оргкомитета «Россия-2018»,
Страсти по Крестовскому
Кубок конфедераций пройдет на четырех стадионах, которые через год примут чемпионат мира. Организаторы подстраховались, и в концепции подготовки к турниру вопрос подготовки арен к турниру не должен был вообще вызывать
Тем не менее, беспроблемным оказался лишь стадион московского «Спартака». Он был открыт в августе 2014 года, и с тех пор принял не только футбольные матчи, но и чемпионство «красно-белых», что является не менее серьезным испытанием. «Поле здесь очень хорошее, — говорил Мутко после того, как спартаковские болельщики выбежали праздновать долгожданное золото. — Такое происходит не в первый раз, такое было с другими клубами. Все нормально, восстановим быстро, это последняя игра. До 2 июня все будет восстановлено».
Зато с другими стадионами не обошлось без неурядиц. «Фишт» в Сочи с виду не требовал больших изменений: требовалось убрать временные конструкции (павильоны, крышу) и достроить часть трибун — как постоянных, так и временных. Тем не менее, этот процесс растянулся больше, чем на три года. Лишь в марте 2017 года на нем состоялся футбольный матч сборных России и Бельгии. В Казани местная арена в 2015 году принимала ЧМ по видным видам спорта,
Но самые большие проблемы и опасения были связаны с
Криштиану Роналду и все остальные
Безусловно, Кубок конфедераций — далеко не чемпионат мира. Далеко не все сильнейшие футболисты, чьи команды попадают на «турнир чемпионов», соглашаются приезжать сюда. Так, сборная Германии, победитель ЧМ-2014, выступит в России полурезервным составом. Лишь три чемпиона мира попали в список главного тренера немецкой сборной Йоахима Лева — Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и Юлиан Дракслер, да и то на ЧМ-2014 их сложно было назвать системообразующими игроками.
Дракслер, впрочем, за прошедший год превратился в одну из главных звезд «Бундесманшафт». Минувшей зимой немец перебрался в «ПСЖ» и расцвел под руководством Унаи Эмери. Скорее всего, именно 23-летний атакующий полузащитник станет главной ударной силой немцев на российских полях. Помогать будут 22-летний Джошуа Киммих из «Баварии» и, скорее всего, 25-летний
Помогать Криштиану Роналду есть кому: в команде будет Пепе,
Но и без португальцев на Кубке конфедераций будет на кого посмотреть. Товарищеский матч с чилийцами в пятницу показал, что лидеры «Ла Роха» Алексис Санчес и Артуро Видаль находится в потрясающей форме. В составе сборной Мексики приедет знаменитый «Чичарито» — нападающий немецкого «Байера» Хавьер Эрнандес. Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» в этом году, кажется, вновь нашел себя в Бундеслиге, забив 11 мячей за клуб в чемпионате Германии.
Череда травм
Череда травм не позволит сборной России выступить на историческом для себя турнире в своем сильнейшем составе. Еще до подготовительного сбора в Австрии стало известно о том, что
Но даже отсутствие Дзюбы считается не столь серьезной бедой, как повреждение центрального полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина. Футболист вышел в стартовом составе на товарищеский матч с командой Венгрии и отыграл лишь 30 минут. После одного из эпизодов футболиста унесли на носилках, а на следующий день стало известно, что Зобнин серьезно повредил крестообразную связку колена. «Это большая беда для нас, — поделился с агентством “Р-Спорт” президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. — Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен».
Не выступит на полях Москвы,
Таким образом, полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула);
защитники — Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Шишкин («Краснодар»), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург);
полузащитники — Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»);
нападающие — Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).
Товарищеские матчи дарят надежду
Национальная команда под руководством Станислава Черчесова провела стандартный девятидневный подготовительный сбор перед Кубком конфедераций. Он прошел в хорошо знакомом Черчесову австрийском регионе Тироль в Альпах. Местные жители презентовали главному тренеру, прожившему в Альпах в качестве игрока и тренера восемь лет, при заезде в гостиницу бочонок со шнапсом, но Черчесов по
Впрочем, если не считать травму Артема Дзюбы, сбор практически не содержал в себе
И если удачный результат в игре с венграми мало кого впечатлил (тем более, что несколькими днями позже эта команда умудрилась проиграть сборной Андорры), то ничья с одним из основных претендентов на Кубок конфедераций добавила позитива в отношении национальной команды. Которого сильно не хватает еще с игр проваленного год назад чемпионата Европы — последних официальных матчей сборной на данный момент. С новым составом и новым тренерским штабом в субботу национальная команда открывает новую страницу в своей истории, которая, будем надеяться, получится значительно ярче, чем несколько предыдущих.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter