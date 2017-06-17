Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Помимо сборной Новой Зеландии, в одной группе с хозяевами турнира выступят команды Португалии и Мексики. Во второй четверке сыграют сборные Германии, Австралии, Чили и Камеруна.

Последний Кубок конфедераций?

Кубок конфедераций берет свое начало с начала 90-х годов, его прообразом стал частный Кубок короля Фахда в Саудовской Аравии, проходившийся по той же схеме в 1992 и 1995 годах. Полноценный Кубок конфедераций под эгидой ФИФА прошел в 1997 году, в нем уже тогда приняли участие восемь команд, а победителем стала сборная Бразилии — действующий чемпион мира. С 2001 года турнир стал рассматриваться в качестве тестового перед проведением в стране чемпионата мира.

Цитата Бразильцы выиграли не только первый официальный Кубок конфедераций, но и еще три последних подобных турнира — в 2005, 2009 и 2013 годах. Однако в нынешнем году бразильцы не смогут защитить титул, так как в полуфинале домашнего чемпионата мира уступили немцам, а в четвертьфинале Кубка Америки-2015 — команде Парагвая. Таким образом, в этом году у Кубка конфедераций будет новый победитель.

При этом существует довольно высокая вероятность, что российский турнир может стать последним в нынешнем формате. В прошлом году стало известно, что Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) подняла вопрос об изменении формата проведения клубного чемпионата мира. Если ФИФА данную инициативу поддержит, то новый клубный турнир станет заменой Кубку конфедераций.

Разговоры вокруг отмены Кубка конфедераций подогреваются многочисленными организационными проблемами, связанными с проведением турнира и не слишком большому интересу к нему. Еще в апреле глава оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер Виталий Мутко бил тревогу на счет продажи билетов. «Продано около 211 тысяч, — говорил вице-премьер. — А мы хотим продать порядка 700 тысяч». Были проблемы и с правами на показ Кубка конфедераций: телеканалы и ФИФА никак не могли договорится по цене. Вопрос был решен положительно за неделю до начала турнира.

Страсти по Крестовскому

Кубок конфедераций пройдет на четырех стадионах, которые через год примут чемпионат мира. Организаторы подстраховались, и в концепции подготовки к турниру вопрос подготовки арен к турниру не должен был вообще вызывать каких-либо вопросов: «Казань Арена» была открыта в 2013 году, приняв церемонию открытия Универсиады, сочинский «Фишт» — годом позже к зимним Олимпийским играм. Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга строили с 2007 года и уж к Кубку конфедераций-2017, казалось, долгострой точно будет завершен.

фоторепортаж Стадионы Кубка конфедераций С 17 по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций. Матчи турнира будут проходить на четырех стадионах.

Тем не менее, беспроблемным оказался лишь стадион московского «Спартака». Он был открыт в августе 2014 года, и с тех пор принял не только футбольные матчи, но и чемпионство «красно-белых», что является не менее серьезным испытанием. «Поле здесь очень хорошее, — говорил Мутко после того, как спартаковские болельщики выбежали праздновать долгожданное золото. — Такое происходит не в первый раз, такое было с другими клубами. Все нормально, восстановим быстро, это последняя игра. До 2 июня все будет восстановлено».

Зато с другими стадионами не обошлось без неурядиц. «Фишт» в Сочи с виду не требовал больших изменений: требовалось убрать временные конструкции (павильоны, крышу) и достроить часть трибун — как постоянных, так и временных. Тем не менее, этот процесс растянулся больше, чем на три года. Лишь в марте 2017 года на нем состоялся футбольный матч сборных России и Бельгии. В Казани местная арена в 2015 году принимала ЧМ по видным видам спорта, из-за чего на протяжении нескольких лет на ней почти не проводилось футбольных матчей. Как следствие — пустые трибуны на матчах местного «Рубина», когда он полноценным образом вернулся на 45-тысячник. Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе «Спартак» в Москве.

Но самые большие проблемы и опасения были связаны с Санкт-Петербургом, где никак не могли завершить строительства главной арены Кубка конфедераций на Крестовском острове. После ряда скандалов, судебных исков и смены генерального подрядчика, сорвавшего все сроки, стадион все же был сдан, и осенью 2016 года там прошел первый тестовый матч. Однако на этом приключения арены не были завершены: пришлось решать проблемы с выкатным полем, в частности, устранять вибрацию. В итоге окончательно работы на стадионе «Санкт-Петербург» были завершены меньше, чем за неделю до турнира.

Криштиану Роналду и все остальные

Безусловно, Кубок конфедераций — далеко не чемпионат мира. Далеко не все сильнейшие футболисты, чьи команды попадают на «турнир чемпионов», соглашаются приезжать сюда. Так, сборная Германии, победитель ЧМ-2014, выступит в России полурезервным составом. Лишь три чемпиона мира попали в список главного тренера немецкой сборной Йоахима Лева — Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и Юлиан Дракслер, да и то на ЧМ-2014 их сложно было назвать системообразующими игроками.

Дракслер, впрочем, за прошедший год превратился в одну из главных звезд «Бундесманшафт». Минувшей зимой немец перебрался в «ПСЖ» и расцвел под руководством Унаи Эмери. Скорее всего, именно 23-летний атакующий полузащитник станет главной ударной силой немцев на российских полях. Помогать будут 22-летний Джошуа Киммих из «Баварии» и, скорее всего, 25-летний Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны». Ожидается, что именно он станет основным голкипером немцев без Мануэля Нойера.

Цитата В таком случае, единственный и безальтернативной звездой Кубка конфедерации станет форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Впрочем, он был бы главным лицом турнира и при сильнейшем составе «Бундесманшафт», и даже в случае приезда команды Аргентины с Лионелем Месси. В этом году Криштиану Роналду выиграл и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, попутно установив несколько рекордов. В борьбе за «Золотой мяч» уже и так немного интриги, но успех португальцев в России может убить ее окончательно.

Помогать Криштиану Роналду есть кому: в команде будет Пепе, только-только покинувший «Королевский клуб», а также Бернарду Силва и Жоау Моутинью, сыгравшие значительную роль в чемпионстве «Монако».

Но и без португальцев на Кубке конфедераций будет на кого посмотреть. Товарищеский матч с чилийцами в пятницу показал, что лидеры «Ла Роха» Алексис Санчес и Артуро Видаль находится в потрясающей форме. В составе сборной Мексики приедет знаменитый «Чичарито» — нападающий немецкого «Байера» Хавьер Эрнандес. Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» в этом году, кажется, вновь нашел себя в Бундеслиге, забив 11 мячей за клуб в чемпионате Германии.

Череда травм

Череда травм не позволит сборной России выступить на историческом для себя турнире в своем сильнейшем составе. Еще до подготовительного сбора в Австрии стало известно о том, что из-за травм Черчесов не сможет рассчитывать на игроков московского ЦСКА — Марио Фернандеса и Алана Дзагоева, полноценных замен которым в современной национальной команде нет, а также проведшего неплохой сезон Игоря Денисова. Не менее существенной станет потеря в линии атаки, где из-за травмы колена Кубок конфедераций вынужден пропустить Артем Дзюба. «Колено не выдерживает предлагаемых нагрузок. Футболист не может выйти на свой уровень», — сказал Черчесов на сборе в Австрии.

Но даже отсутствие Дзюбы считается не столь серьезной бедой, как повреждение центрального полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина. Футболист вышел в стартовом составе на товарищеский матч с командой Венгрии и отыграл лишь 30 минут. После одного из эпизодов футболиста унесли на носилках, а на следующий день стало известно, что Зобнин серьезно повредил крестообразную связку колена. «Это большая беда для нас, — поделился с агентством “Р-Спорт” президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. — Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен».

Не выступит на полях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи защитник Роман Нойштедтер. По прибытию на сбор в Австрии защитник «Фенербахче» попал в группу индивидуальной подготовки. Сложности с его физическим состоянием стали главной причиной того, что Нойштедтер был «отцеплен» Черчесовым в последний момент, как и еще один защитник Андрей Семенов. В центре обороны, по всей видимости, сыграют Георгий Джикия, который все же успеет восстановиться после повреждения в игре с венграми, а также Виктор Васин.

фоторепортаж Сборная России: 23 игрока на Кубок конфедераций Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017.

Таким образом, полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула);

защитники — Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Шишкин («Краснодар»), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург);

полузащитники — Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»);

нападающие — Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Товарищеские матчи дарят надежду

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова провела стандартный девятидневный подготовительный сбор перед Кубком конфедераций. Он прошел в хорошо знакомом Черчесову австрийском регионе Тироль в Альпах. Местные жители презентовали главному тренеру, прожившему в Альпах в качестве игрока и тренера восемь лет, при заезде в гостиницу бочонок со шнапсом, но Черчесов по каким-то причинам от алкогольного презента отказался. Также Черчесов попытался максимально отгородиться от прессы, чтобы журналисты старались не мешать готовиться к турниру.

Впрочем, если не считать травму Артема Дзюбы, сбор практически не содержал в себе каких-либо событий. В отличии от товарищеских матчей, которые российской команде более-менее удались: в преддверии Кубка конфедераций россияне разгромили сборную Венгрии (3:0) и сыграли вничью со сборной Чили (1:1), считающейся одной из сильнейших в мире на данный момент.

Цитата Виталий Мутко Доволен. Видно, что команда проделала серьезную работу, но под нагрузкой еще ребята, поэтому не было такой скорости, агрессии. Все контролировали, с каждой игрой будет лучше. Надеюсь, что такая спокойная уверенная игра позволит выйти на свой уровень. В обороне хорошо сыграли, рисунок виден. До 9-го сейчас восстановятся, наберут кондиции. Все старались, все нормально.

И если удачный результат в игре с венграми мало кого впечатлил (тем более, что несколькими днями позже эта команда умудрилась проиграть сборной Андорры), то ничья с одним из основных претендентов на Кубок конфедераций добавила позитива в отношении национальной команды. Которого сильно не хватает еще с игр проваленного год назад чемпионата Европы — последних официальных матчей сборной на данный момент. С новым составом и новым тренерским штабом в субботу национальная команда открывает новую страницу в своей истории, которая, будем надеяться, получится значительно ярче, чем несколько предыдущих.