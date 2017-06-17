Казань: истерия вокруг Роналду

Только когда Криштиану Роналду пересек порог казанского отеля, стало окончательно понятно, что вот он — Кубок конфедераций. Телевизор не передает и десятой доли бешенной энергетики этой машины в человеческом обличии. Даже если вы не видите его, то чувствуете, что он где-то рядом. Криштиану словно наполняет собой пространство вокруг. Еще ни одного спортсмена в истории, приезжавшего в Казань, не караулили у дверей сутками. Мальчишки и девчонки мокнут под дождем с футболками, мячами и фотографиями кумира. На открытой тренировке Куарежма, Нани и Пепе расположились буквально в шаге от журналистов, но всех волновал Криштиану, который отошел метров на пятьдесят.

Идея с портретом Роналду на доме себя оправдала — о нем уже написали все португальские и испанские газеты. Правда к этому дому все еще никого не пропускают. Он за железными воротами внутри двора, которые охраняют три человека. Сам Роналду живет на пятом этаже и его окна выходят как раз на этот арт-объект, но в своем Инстаграме он его пока никак не отразил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9?src=hash">#КубокКонфедераций</a> Казань встречает Криштиану!<a href="https://t.co/4Sf8g2myAU">https://t.co/4Sf8g2myAU</a> <a href="https://t.co/PJG2lkQ2wk">pic.twitter.com/PJG2lkQ2wk</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/874889166735241216">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Любопытно, что следом в эту гостиницу заедет сборная Германии, но никому и в голову пока не пришло рисовать на домах Дракслера или Лева. Да что уж говорить о каких-то немцах, если в Казани нет даже крошечной стены с изображением Бердыева или Карадениза!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сможет ли Роналду уйти из "Реала"? Взгляд из Испании - о скандале вокруг португальца<a href="https://t.co/s8dpfT8TrQ">https://t.co/s8dpfT8TrQ</a> <a href="https://t.co/23N4ih7AZ1">pic.twitter.com/23N4ih7AZ1</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/875759913951260672">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Португальская газета A Bola пишет, что Роналду уже уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о том, что покинет команду из-за обвинений в неуплате налогов. В Казани тут же в шутку заговорили о том, что было бы неплохо запереть португальца на базе во время тренировки сборной или незаметно подсунуть контракт с «Рубином» во время раздачи автографов.

Португальские журналисты слегка переживают, что такая истерия вокруг их лидера может негативно сказаться на игре в воскресенье. В плюсе от всего этого урагана остаются мексиканцы. Их игроков совсем никто не тревожит, хоть отель расположен неподалеку. Они тщательно готовятся к матчу и в пятницу даже решили закрыть тренировку.