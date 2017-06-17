Казань: истерия вокруг Роналду
Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило в столице Татарстана перед стартом Кубка конфедераций-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Только когда Криштиану Роналду пересек порог казанского отеля, стало окончательно понятно, что вот он — Кубок конфедераций. Телевизор не передает и десятой доли бешенной энергетики этой машины в человеческом обличии. Даже если вы не видите его, то чувствуете, что он
Идея с портретом Роналду на доме себя оправдала — о нем уже написали все португальские и испанские газеты. Правда к этому дому все еще никого не пропускают. Он за железными воротами внутри двора, которые охраняют три человека. Сам Роналду живет на пятом этаже и его окна выходят как раз на этот
Любопытно, что следом в эту гостиницу заедет сборная Германии, но никому и в голову пока не пришло рисовать на домах Дракслера или Лева. Да что уж говорить о
Португальская газета A Bola пишет, что Роналду уже уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о том, что покинет команду
Португальские журналисты слегка переживают, что такая истерия вокруг их лидера может негативно сказаться на игре в воскресенье. В плюсе от всего этого урагана остаются мексиканцы. Их игроков совсем никто не тревожит, хоть отель расположен неподалеку. Они тщательно готовятся к матчу и в пятницу даже решили закрыть тренировку.
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