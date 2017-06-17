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https://sport.mail.ru/football2017/news/30101448/
17 июня 2017, 0:02 | Спорт-Экспресс

Казань: истерия вокруг Роналду

Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило в столице Татарстана перед стартом Кубка конфедераций-2017.

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Только когда Криштиану Роналду пересек порог казанского отеля, стало окончательно понятно, что вот он — Кубок конфедераций. Телевизор не передает и десятой доли бешенной энергетики этой машины в человеческом обличии. Даже если вы не видите его, то чувствуете, что он где-то рядом. Криштиану словно наполняет собой пространство вокруг. Еще ни одного спортсмена в истории, приезжавшего в Казань, не караулили у дверей сутками. Мальчишки и девчонки мокнут под дождем с футболками, мячами и фотографиями кумира. На открытой тренировке Куарежма, Нани и Пепе расположились буквально в шаге от журналистов, но всех волновал Криштиану, который отошел метров на пятьдесят.

Идея с портретом Роналду на доме себя оправдала — о нем уже написали все португальские и испанские газеты. Правда к этому дому все еще никого не пропускают. Он за железными воротами внутри двора, которые охраняют три человека. Сам Роналду живет на пятом этаже и его окна выходят как раз на этот арт-объект, но в своем Инстаграме он его пока никак не отразил.

Любопытно, что следом в эту гостиницу заедет сборная Германии, но никому и в голову пока не пришло рисовать на домах Дракслера или Лева. Да что уж говорить о каких-то немцах, если в Казани нет даже крошечной стены с изображением Бердыева или Карадениза!

Португальская газета A Bola пишет, что Роналду уже уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о том, что покинет команду из-за обвинений в неуплате налогов. В Казани тут же в шутку заговорили о том, что было бы неплохо запереть португальца на базе во время тренировки сборной или незаметно подсунуть контракт с «Рубином» во время раздачи автографов.

Португальские журналисты слегка переживают, что такая истерия вокруг их лидера может негативно сказаться на игре в воскресенье. В плюсе от всего этого урагана остаются мексиканцы. Их игроков совсем никто не тревожит, хоть отель расположен неподалеку. Они тщательно готовятся к матчу и в пятницу даже решили закрыть тренировку.
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