Москва: дождь «львам» не помеха
Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило в столице России перед стартом Кубка конфедераций-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Столица — мозговой центр. И хотя матч открытия и финал Кубка конфедераций пройдут в
Накануне во время прямой линии с Президентом Валерий Газзаев спрашивал у Владимира Путина, как должна выступить наша сборная на чемпионате мира. Теперь знаменитый тренер, а с недавних пор депутат Госдумы отвечал на вопросы сам. Дело было в редакции «Парламентской газеты», где побывал и корреспондент «СЭ».
Газзаев был настроен патриотично и требовательно:
— Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, — это не просто турнир, а национальный проект! Тогда как Кубок конфедераций — репетиция. Но меня удивляет позиция РФС, который не ставит сборной задачу победить. Например, если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?
Помимо Газаева выступили член комитета Совета федерации по социальной политике, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева, а также заместитель директора НИИ безопасности и устойчивого развития Владимир Овсянников.
— Сегодня Россия участвует в конфликте на Ближнем Востоке, и большие скопления людей в наших городах особо притягательны для диверсантов и террористов. Как мед для мух, — нагнал страха Овсянников, но тут же всех успокоил. — Однако мы к этому готовы. Степень защищенности России с каждым годом растет. Мы опережаем многие страны Европы в плане обеспечения тотальной безопасности. К тому же в дни таких турниров высшие звания работают как обычные опера. Ведь все понимают, какое важное событие доверили нашей стране.
Безопасность безопасностью, но за всеми не уследишь. Например, за таксистами. Неприятная история приключилась с журналистом из Чили. За поездку из аэропорта Домодедово до центра столицы ушлый шофер содрал с него… 50 тысяч рублей! Впрочем, репортер тоже хорош: о стоимости поездки он поинтересовался только в конце маршрута. Ну кто ж так делает? Позднее чилиец обратился в полицию, но едва ли теперь
И это не единственная печальная новость для южноамериканцев, которым выпала честь провести первый матч в столице. Сборная Чили теряет звезд. Сначала стало известно, что не поможет команде во встрече с Камеруном голкипер Браво. У него обострилась травма, полученная еще в апреле. А следом и у форварда Алексиса Санчеса возникли проблемы с голеностопом. Как тут не опечалишься.
Зато камерунцы по традиции веселы и жизнерадостны. В пятницу «неукротимые львы» в полном составе отправились на экскурсию по центру Москвы. Каждый сделал классическое фото на фоне Храма Василия Блаженного. Даже дождь не стал им помехой!
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