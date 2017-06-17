Москва: дождь «львам» не помеха

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Столица — мозговой центр. И хотя матч открытия и финал Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, рука Москвы сохраняет свою силу. Вот и в пятницу именно здесь обсуждали важный вопрос: насколько готова страна к проведению крупнейших турниров?

Накануне во время прямой линии с Президентом Валерий Газзаев спрашивал у Владимира Путина, как должна выступить наша сборная на чемпионате мира. Теперь знаменитый тренер, а с недавних пор депутат Госдумы отвечал на вопросы сам. Дело было в редакции «Парламентской газеты», где побывал и корреспондент «СЭ».

Газзаев был настроен патриотично и требовательно:

— Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, — это не просто турнир, а национальный проект! Тогда как Кубок конфедераций — репетиция. Но меня удивляет позиция РФС, который не ставит сборной задачу победить. Например, если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Стадион "Спартак"?⚪️ к старту <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> готов!<br><br>18 июня: ??Камерун - Чили?? <a href="https://t.co/4LP6VwmRPD">pic.twitter.com/4LP6VwmRPD</a></p>— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/875805573924761604">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Помимо Газаева выступили член комитета Совета федерации по социальной политике, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева, а также заместитель директора НИИ безопасности и устойчивого развития Владимир Овсянников.

— Сегодня Россия участвует в конфликте на Ближнем Востоке, и большие скопления людей в наших городах особо притягательны для диверсантов и террористов. Как мед для мух, — нагнал страха Овсянников, но тут же всех успокоил. — Однако мы к этому готовы. Степень защищенности России с каждым годом растет. Мы опережаем многие страны Европы в плане обеспечения тотальной безопасности. К тому же в дни таких турниров высшие звания работают как обычные опера. Ведь все понимают, какое важное событие доверили нашей стране.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В то время,как Йоахим Лев делал селфи с сочинскими мальчишками,у сборной Чили?? все было по-серьезному?Официальная фотосессия перед <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://t.co/bjx78nXmph">pic.twitter.com/bjx78nXmph</a></p>— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/875392051675901954">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Безопасность безопасностью, но за всеми не уследишь. Например, за таксистами. Неприятная история приключилась с журналистом из Чили. За поездку из аэропорта Домодедово до центра столицы ушлый шофер содрал с него… 50 тысяч рублей! Впрочем, репортер тоже хорош: о стоимости поездки он поинтересовался только в конце маршрута. Ну кто ж так делает? Позднее чилиец обратился в полицию, но едва ли теперь что-то докажет.

И это не единственная печальная новость для южноамериканцев, которым выпала честь провести первый матч в столице. Сборная Чили теряет звезд. Сначала стало известно, что не поможет команде во встрече с Камеруном голкипер Браво. У него обострилась травма, полученная еще в апреле. А следом и у форварда Алексиса Санчеса возникли проблемы с голеностопом. Как тут не опечалишься.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная Камеруна??тем временем прогулялась по Красной площади?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://t.co/V04ZFnwM4m">pic.twitter.com/V04ZFnwM4m</a></p>— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/875676937800359937">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зато камерунцы по традиции веселы и жизнерадостны. В пятницу «неукротимые львы» в полном составе отправились на экскурсию по центру Москвы. Каждый сделал классическое фото на фоне Храма Василия Блаженного. Даже дождь не стал им помехой!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> - Les <a href="https://twitter.com/hashtag/LionsIndomptables?src=hash">#LionsIndomptables</a> se promènent dans les rues de <a href="https://twitter.com/hashtag/Moscou?src=hash">#Moscou</a> ?❤? <a href="https://t.co/jpgP5NArzK">pic.twitter.com/jpgP5NArzK</a></p>— Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) <a href="https://twitter.com/FecafootOfficie/status/875682978680250368">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>