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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30101446/
16 июня 2017, 23:58 | Спорт-Экспресс

Санкт-Петербург: эрмитажный Пауль

Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило в Северной столице перед стартом Кубка конфедераций-2017.

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Прямо у входа на станцию метро «Крестовский остров» воткнут в асфальт рекламный щит, с которого на вас с угрожающими лицами смотрят игроки сборной России. Справа — Самедов, слева — Миранчук, а по центру стоит и указывает на двуглавого орла у сердца Дзюба. На плакате нападающий «Зенита» хмурится — будто бы уже во время фотосессии он знал, что отправится на Кубок конфедерации только в качестве цветастой картинки.

Это все. По ближайшей к стадиону «Санкт-Петербург» станции не скажешь, что вот-вот в этом городе стартует главный футбольный турнир года. Атмосферу праздника создает разве что гигантский парк аттракционов, расположенный около метро. Но это другой праздник — повседневный.

Зато саму главную арену Кубка уже украсили разноцветными флажками, наклейками и указателями. Готовы и правоохранительные органы: чтобы попасть на первую пресс-конференцию, журналистам нужно было пройти тщательный досмотр. Машины тоже обыскивали подолгу и с особой скрупулезностью — залезали даже под коврики. Утомительно, но объяснимо.

Решен и самый важный вопрос последнего месяца — печально известный газон стадиона оперативно заменили на новый, так что от его изумрудного блеска едва не рябит в глазах. Конечно, это гипербола, но на фоне своего предка поле и вправду выглядит отменно. Такой бы ковер «Зениту» — глядишь, именно он финишировал бы вторым. По крайней мере, у Мирчи Луческу точно было бы меньше причин для оправдания поражения от «Терека».

Палитрой Кубка конфедераций украшена и главная артерия города — Невский проспект. Рядом, на Конюшенной площади, находится и фан-зона, которая скоро будет бурлить от числа болельщиков, но сейчас по ней снуют только несколько скучающих волонтеров и перекати-поле.

Приезжих болельщиков тоже пока не видно — быть может, пока гости не выдают себя и играют роль обычных туристов. В Питере действительно есть, на что посмотреть и без различных футбольных турниров. Самое банальное — сходить в «Эрмитаж», чтобы поглазеть на «Данаю» Рембрандта или «Танец» Матисса. Или на что-нибудь еще.

Например, на знаменитых эрмитажных котов, которые за многие годы превратились в ходячих экспонатов музея. Одного из них на днях наделили важными полномочиями — предсказывать результаты Кубка конфедераций. Мода на животных-нострадамусов пошла с тех пор, как осьминог Пауль на чемпионате мира 2010 года поразил весь мир даром предвидения, и теперь эту эстафету перехватил невский город.

К выбору ответственного за прогнозы кота подошли с размахом: специально нашли глухого зверька, чтобы он не смог услышать подсказки хозяек во время прогноза. Кличку дали своеобразную — Ахилл. Все коты и кошки «Эрмитажа» носят прозвища, связанные с мифологией, и сейчас тоже не отступили от традиции. Хотя за белоснежную шерсть его хотели назвать Жасмином.

Процесс выбора победителя будет простым: в день каждого матча сборной России перед Ахиллом будут ставить две наполненные кормом миски с флагами стран-участниц матча, и голодный кот будет опустошать одну из них. Первый прогноз — уже в субботу перед матчем открытия турнира.
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