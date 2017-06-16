Санкт-Петербург: эрмитажный Пауль
Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило в Северной столице перед стартом Кубка конфедераций-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Прямо у входа на станцию метро «Крестовский остров» воткнут в асфальт рекламный щит, с которого на вас с угрожающими лицами смотрят игроки сборной России. Справа — Самедов, слева — Миранчук, а по центру стоит и указывает на двуглавого орла у сердца Дзюба. На плакате нападающий «Зенита» хмурится — будто бы уже во время фотосессии он знал, что отправится на Кубок конфедерации только в качестве цветастой картинки.
Это все. По ближайшей к стадиону «Санкт-Петербург» станции не скажешь, что
Зато саму главную арену Кубка уже украсили разноцветными флажками, наклейками и указателями. Готовы и правоохранительные органы: чтобы попасть на первую
Решен и самый важный вопрос последнего месяца — печально известный газон стадиона оперативно заменили на новый, так что от его изумрудного блеска едва не рябит в глазах. Конечно, это гипербола, но на фоне своего предка поле и вправду выглядит отменно. Такой бы ковер «Зениту» — глядишь, именно он финишировал бы вторым. По крайней мере, у Мирчи Луческу точно было бы меньше причин для оправдания поражения от «Терека».
Палитрой Кубка конфедераций украшена и главная артерия города — Невский проспект. Рядом, на Конюшенной площади, находится и
Приезжих болельщиков тоже пока не видно — быть может, пока гости не выдают себя и играют роль обычных туристов. В Питере действительно есть, на что посмотреть и без различных футбольных турниров. Самое банальное — сходить в «Эрмитаж», чтобы поглазеть на «Данаю» Рембрандта или «Танец» Матисса. Или на
Например, на знаменитых эрмитажных котов, которые за многие годы превратились в ходячих экспонатов музея. Одного из них на днях наделили важными полномочиями — предсказывать результаты Кубка конфедераций. Мода на
К выбору ответственного за прогнозы кота подошли с размахом: специально нашли глухого зверька, чтобы он не смог услышать подсказки хозяек во время прогноза. Кличку дали своеобразную — Ахилл. Все коты и кошки «Эрмитажа» носят прозвища, связанные с мифологией, и сейчас тоже не отступили от традиции. Хотя за белоснежную шерсть его хотели назвать Жасмином.
Процесс выбора победителя будет простым: в день каждого матча сборной России перед Ахиллом будут ставить две наполненные кормом миски с флагами
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