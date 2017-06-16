Санкт-Петербург: эрмитажный Пауль

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня. Питер. Настоящее лето!?Будем надеяться, что к матчу открытия <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> погода сохранится?<br>Онлайн-разогрев?????<a href="https://t.co/FQsGnCe1kl">https://t.co/FQsGnCe1kl</a> <a href="https://t.co/nzSXNqowQf">pic.twitter.com/nzSXNqowQf</a></p>— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/875769135636021249">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прямо у входа на станцию метро «Крестовский остров» воткнут в асфальт рекламный щит, с которого на вас с угрожающими лицами смотрят игроки сборной России. Справа — Самедов, слева — Миранчук, а по центру стоит и указывает на двуглавого орла у сердца Дзюба. На плакате нападающий «Зенита» хмурится — будто бы уже во время фотосессии он знал, что отправится на Кубок конфедерации только в качестве цветастой картинки.

Это все. По ближайшей к стадиону «Санкт-Петербург» станции не скажешь, что вот-вот в этом городе стартует главный футбольный турнир года. Атмосферу праздника создает разве что гигантский парк аттракционов, расположенный около метро. Но это другой праздник — повседневный.

Зато саму главную арену Кубка уже украсили разноцветными флажками, наклейками и указателями. Готовы и правоохранительные органы: чтобы попасть на первую пресс-конференцию, журналистам нужно было пройти тщательный досмотр. Машины тоже обыскивали подолгу и с особой скрупулезностью — залезали даже под коврики. Утомительно, но объяснимо.

Решен и самый важный вопрос последнего месяца — печально известный газон стадиона оперативно заменили на новый, так что от его изумрудного блеска едва не рябит в глазах. Конечно, это гипербола, но на фоне своего предка поле и вправду выглядит отменно. Такой бы ковер «Зениту» — глядишь, именно он финишировал бы вторым. По крайней мере, у Мирчи Луческу точно было бы меньше причин для оправдания поражения от «Терека».

Палитрой Кубка конфедераций украшена и главная артерия города — Невский проспект. Рядом, на Конюшенной площади, находится и фан-зона, которая скоро будет бурлить от числа болельщиков, но сейчас по ней снуют только несколько скучающих волонтеров и перекати-поле.

Приезжих болельщиков тоже пока не видно — быть может, пока гости не выдают себя и играют роль обычных туристов. В Питере действительно есть, на что посмотреть и без различных футбольных турниров. Самое банальное — сходить в «Эрмитаж», чтобы поглазеть на «Данаю» Рембрандта или «Танец» Матисса. Или на что-нибудь еще.

Например, на знаменитых эрмитажных котов, которые за многие годы превратились в ходячих экспонатов музея. Одного из них на днях наделили важными полномочиями — предсказывать результаты Кубка конфедераций. Мода на животных-нострадамусов пошла с тех пор, как осьминог Пауль на чемпионате мира 2010 года поразил весь мир даром предвидения, и теперь эту эстафету перехватил невский город.

К выбору ответственного за прогнозы кота подошли с размахом: специально нашли глухого зверька, чтобы он не смог услышать подсказки хозяек во время прогноза. Кличку дали своеобразную — Ахилл. Все коты и кошки «Эрмитажа» носят прозвища, связанные с мифологией, и сейчас тоже не отступили от традиции. Хотя за белоснежную шерсть его хотели назвать Жасмином.

Процесс выбора победителя будет простым: в день каждого матча сборной России перед Ахиллом будут ставить две наполненные кормом миски с флагами стран-участниц матча, и голодный кот будет опустошать одну из них. Первый прогноз — уже в субботу перед матчем открытия турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Стадион "Санкт-Петербург" в 2006 и в 2016 годах.<br>Образцовую инфографику сделали бразильцы из Globo. <a href="https://t.co/Wjx23wit3G">https://t.co/Wjx23wit3G</a> <a href="https://t.co/QsmpxEiCg9">pic.twitter.com/QsmpxEiCg9</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/875772505662906368">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>