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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30101392/
17 июня 2017, 20:06 | Lenta.Ru

Появился гид по произношению фамилий российских футболистов на английском языке

Журналистка «Матч ТВ» Мария Командная в своем аккаунте в Instagram опубликовала правила произношения фамилий игроков сборной России для сотрудников американского телеканала Fox Sports.

Комментаторы будут использовать гид во время Кубка конфедераций.

Турнир стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

В Кубке конфедераций принимают участие восемь команд, которые были поделены на две группы. В квартете А играют сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу В попали коллективы из Германии, Австралии, Камеруна и Чили.
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