Появился гид по произношению фамилий российских футболистов на английском языке
Журналистка «Матч ТВ» Мария Командная в своем аккаунте в Instagram опубликовала правила произношения фамилий игроков сборной России для сотрудников американского телеканала Fox Sports.
Комментаторы будут использовать гид во время Кубка конфедераций.
Турнир стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и
В Кубке конфедераций принимают участие восемь команд, которые были поделены на две группы. В квартете А играют сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу В попали коллективы из Германии, Австралии, Камеруна и Чили.
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