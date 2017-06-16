Болельщики составили из авто надпись «Россия чемпион» в Петербурге в поддержку футболистов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В акции приняли участие более сотни автомобилей. Мы хотим распространить видеоролик об акции к официальному открытию Кубка конфедераций и первой игре сборной России для мотивации и поддержки как болельщиков, так и игроков сборной России в целом.

Главная идея заключается в том, что для победы сборной игроки и болельщики должны объединиться и поверить в силы друг друга. Мы решили воплотить эту авантюрную идею в самые короткие сроки и были приятно удивлены, что наша идея нашла отклик у большого количества людей, которые хотят помочь в проведении мероприятия, поучаствовать и поддержать сборную России, — сказала собеседница агентства.

Волкова уточнила, что флешмоб был согласован с властями и службами безопасности города. «Изначально планировалось выстроить машины рядом с «Сибур Ареной» у стадиона «Санкт-Петербург», но для обеспечения безопасности стадиона было решено перенести место проведения акции на площадку у «Охта Молла», — сказала она.