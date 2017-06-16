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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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28.06 не начался 1A
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1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30101352/
16 июня 2017, 23:28 | ТАСС

Болельщики составили из авто надпись «Россия чемпион» в Петербурге в поддержку футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Болельщики составили из автомобилей надпись «Россия чемпион» в поддержку российских футболистов в Санкт-Петербурге, рассказала ТАСС в пятницу представитель организаторов флешмоба, творческого объединения «Жыр медиа», Анастасия Волкова.

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© РИА "Новости"

«В акции приняли участие более сотни автомобилей. Мы хотим распространить видеоролик об акции к официальному открытию Кубка конфедераций и первой игре сборной России для мотивации и поддержки как болельщиков, так и игроков сборной России в целом.

Главная идея заключается в том, что для победы сборной игроки и болельщики должны объединиться и поверить в силы друг друга. Мы решили воплотить эту авантюрную идею в самые короткие сроки и были приятно удивлены, что наша идея нашла отклик у большого количества людей, которые хотят помочь в проведении мероприятия, поучаствовать и поддержать сборную России, — сказала собеседница агентства.

Волкова уточнила, что флешмоб был согласован с властями и службами безопасности города. «Изначально планировалось выстроить машины рядом с «Сибур Ареной» у стадиона «Санкт-Петербург», но для обеспечения безопасности стадиона было решено перенести место проведения акции на площадку у «Охта Молла», — сказала она.

В субботу, 17 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также в группе А сыграют команды Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
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