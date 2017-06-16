До 600 любителей футбола примут участие в матче продолжительностью 24 часа в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Футбольный марафон продолжительностью 24 часа пройдет на калининградском стадионе «Балтика» с 30 июня по 1 июля в рамках Футбольной недели, приуроченной к Кубку конфедераций. Об этом сообщила
пресс-служба правительства Калининградской области.
«Марафон стартует с 12:00 30 июня и продлится до 12:00 1 июля. Участниками матча станут в общей сложности 600 любителей футбола. Планируется, что на поле выйдут первые лица области и города, представители бизнеса, студенты, ветераны, женщины и дети», — говорится в сообщении. Участники матча разделятся на две команды — «Балтика» и «Калининград 2018».
«Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех российских городах. Мы хотим быть сопричастными к этому мировому спортивному событию. Марафон “24 часа” — повод привлечь внимание российских и иностранных поклонников футбола к Калининграду, как городу — организатору ЧМ-2018», — приводит
В рамках Футбольной недели на территории стадиона «Балтика» планируется трансляция матчей, размещение игровых и детских зон, проведение концертных программ, конкурсов и спортивных мероприятий. Проект стартует одновременно с началом полуфиналов Кубка конфедераций 28 июня и продлится 5 дней.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве,
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