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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
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Германия
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21.06 не начался Россия
Португалия
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21.06 не начался Мексика
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24.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30101297/
16 июня 2017, 23:10 | ТАСС

До 600 любителей футбола примут участие в матче продолжительностью 24 часа в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Футбольный марафон продолжительностью 24 часа пройдет на калининградском стадионе «Балтика» с 30 июня по 1 июля в рамках Футбольной недели, приуроченной к Кубку конфедераций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

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© ИТАР-ТАСС

«Марафон стартует с 12:00 30 июня и продлится до 12:00 1 июля. Участниками матча станут в общей сложности 600 любителей футбола. Планируется, что на поле выйдут первые лица области и города, представители бизнеса, студенты, ветераны, женщины и дети», — говорится в сообщении. Участники матча разделятся на две команды — «Балтика» и «Калининград 2018».

«Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех российских городах. Мы хотим быть сопричастными к этому мировому спортивному событию. Марафон “24 часа” — повод привлечь внимание российских и иностранных поклонников футбола к Калининграду, как городу — организатору ЧМ-2018», — приводит пресс-служба заявление врио министра по культуре и туризму области Андрея Ермака. Чиновник подчеркнул, что особое внимание при проведении марафона будет уделено обеспечению безопасности и сохранности здоровья участников.

В рамках Футбольной недели на территории стадиона «Балтика» планируется трансляция матчей, размещение игровых и детских зон, проведение концертных программ, конкурсов и спортивных мероприятий. Проект стартует одновременно с началом полуфиналов Кубка конфедераций 28 июня и продлится 5 дней.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.
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