«Нам нужен лимит на легионеров». Мексика на Кубке конфедераций

Команда

Почти год назад на официальном сайте MLS — лиги, где раньше работал тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио — в обсуждении его работы вбросили субъективное, но интересное мнение: «Мексиканцы — вторая-третья нация современного футбола по количеству талантов». Новые звёздочки зажигаются в Мексике необычайно часто, и когда-то я сам вживую видел огонёк одной из них. В 2012-м «Динамо» привезло мексиканскую «молодёжку» на Кубок ВТБ, экзотичные гости дошагали до финала, разбили хозяев за 15 минут, а дубль сделал очень техничный паренёк, постоянно уходивший с фланга в центр, не стеснявшийся своего дриблинга (что делали многие динамовцы) и классно игравший в штрафной на опережение. На всякий случай запомнил имя-фамилию этого парня, а теперь могу гордиться, что видел его в Европе одним из первых — его звали Хесус Текатито Корона, и спустя пять лет он играет за «Порту», где талант точно умеют раскусить.

На Кубок Конфедераций Корона не приедет из-за личных проблем, но беда мексиканского футбола — в другом: из той мексиканской команды, прилетавшей в Москву, лишь Текатито дотекатился до основной сборной. И так почти в каждом возрасте: дозревают двое-трое, остальные застревают на полпути по причинам, хорошо знакомым нашим футболистам. Первая — деньги, вторая — тепличные условия. Мексиканцы уверены в исключительности и силе своей лиги, своих звёздочек отпускают куда-то очень неохотно, а чтобы удержать — заламывают невероятную цену. Несколько лет назад Юрген Дамм ездил на просмотр в «Манчестер Юнайтед» и был на карандаше у Жозе Моуринью, однако и им, и командам попроще «Пачука» заламывала такую цену, что все сразу сворачивали переговоры. Заодно — подняла своему игроку зарплату. Теперь Даммом интересуется только «Вест Хэм».

Такая печальная история происходит со многими мексиканцами, просто кто-то расцветает и пробует закрепиться вдали от дома раньше, кто-то — позже. Вы легко вспомните толпу нераскрытых мексиканских талантов: Джованни Дос Сантос когда-то котировался близко к Месси, но быстро спёкся, рано расстался с «Барселоной» его брат Хонатан, легендарный бомбардир Куаутемок Бланко так и не заиграл вне тепличных условий. Да даже Чичарито, главная звезда нынешнего мексиканского поколения, не раскрылся до конца.



Вдобавок теперь мексиканскую лигу насыщают яркие легионеры — такие, как Эдуардо Варгас, Андре-Пьер Жиньяк. На эту тему многие высказываются положительно, отмечая подъём уровня лиги, но некоторые, особенно яро ратующие за мексиканский футбол, протестуют против игроков вроде Жиньяка. Тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио даже высказал новаторскую идею: «Нужно искусственно ограничивать легионеров. Ярких мексиканских игроков с каждым годом становится всё меньше».



Хуан, может, лучше не надо?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">El ?? Juan Carlos Osorio con la Selección ??<br><br>➔ 22 partidos con México <br>✔ 17 ganados <br>➖ 3 empatados<br>❌ 2 perdidos <a href="https://t.co/tlR02eT9UH">pic.twitter.com/tlR02eT9UH</a></p>— Juegue Balón⚡ (@juegue_balon) <a href="https://twitter.com/juegue_balon/status/870645928411111424">2 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тренер

У Хуана Карлоса Осорио богатая биография, в которую затесались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — но не совсем так, как у обычных людей. В 1997-м Осорио прилетел в Ливерпуль учиться в магистратуре, нашёл дом с видом на тренировочную базу красных и напросился туда жить. Жил в маленькой комнатушке, зато с окном, выходящим на Мелвуд — и каждое утро просыпался, открывал тетрадку, записывал, как команду тренирует сначала Рой Эванс, а потом Жерар Улье. Спустя четыре года Осорио устроился в «Сити», уже тренером по физподготовке, но сначала тратил свободное время на побеги на базу «Юнайтед», а потом получил от Кевина Кигана разрешение самостоятельно проводить тренировки — и мучил их своими тактическими схемами.

В Южной Америке Осорио причисляют к касте безумцев — наряду с Хорхе Сампаоли, Марсело Бьелсой, Хуанмой Лильо — и к одному из них Осорио даже напрашивался в гости. Год назад Мексика получила на Кубке Америки убийственные 0:7 от сборной Чили, после чего Осорио отправился в Южную Америку общаться с людьми, переживавшими такие же сокрушительные неудачи. Одним из пунктов назначения Хуана был дом Бьелсы. «Я провёл наедине с Бьелсой пять дней», — вспоминал безумный тренер мексиканцев.

А ещё в его жизни были иммиграция в Америку, работа на нелегальной стройке, официантом в точке общепита, эффективная работа с «Онсе Кальдас» (поднял с последней строчки чемпионата Колумбии до первой)… и вот теперь Мексика, где он ставит разбойничий футбол, обречённый на любовь и обидные неудачи. Осорио, оказавшись в одной касте с Сампаоли, Бьелсой и Лильо, сам подписался на такие мучения.

Капитан

Взят в сборную Мексики по ошибке. В феврале 1997-го Бора Милутинович поручил помощнику составить список для вызова в национальную команду, тот вместо нападающего Сесара Маркеса вызвал 17-летнего Рафаэля Маркеса, только-только дебютировавшего в Лиге МХ. Милутинович обнаружил ошибку, думал отправить Рафу обратно в команду U-20 (с детства Маркес играл на возраст выше), но решил оставить парня и был поражён его хладнокровием. Бора выпустил Рафу в «товарняке» с Эквадором, на переполненную 100-тысячную «Ацтеку», а 17-летний Маркес сразу же выдал голевую на Дамиана Альвареса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rafael Marquez will play his 17th int'l tourney as he's been called up by Mexico for Confed Cup.Always with the same shirt number.<a href="https://twitter.com/hashtag/Evergreen?src=hash">#Evergreen</a> <a href="https://t.co/uaUaC92euC">pic.twitter.com/uaUaC92euC</a></p>— Lotfi Wada (@LotfiWada) <a href="https://twitter.com/LotfiWada/status/872799321846161411">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Парня оставили, а спустя 20 лет Маркес едет вечным капитаном El Tri. Он надевал повязку на четырёх кряду чемпионатах мира — в 2002-м, 2006-м, 2010-м и 2014-м, — а в России наденет в пятый раз и станет рекордсменом на десятилетия (в том, что Мексика отберётся на ЧМ-2018, сомнений нет). Шикарно начинал атаки «Барселоны», составляя умнющую связку с Карлесом Пуйолем — инчас сине-гранатовых даже говорили после продажи Маркеса, что Пике-то свой и сильный, но Рафа ещё круче. И десять лет назад, и сейчас Маркес отвечает за первый пас мексиканцев, шикарно читает игру и выходит там, где нужно тренеру — хоть в защите, хоть в опорной зоне.

На Кубок Конфедераций Рафаэль Маркес едет не до конца вылеченным, но всё равно невероятно важным игроком. С Маркесом в составе Мексика не проигрывает 13 матчей подряд, а жуткие 0:7 от Чили случились, когда капитан остался на лавке.

MVP

Давайте так: духовный лидер мексиканцев — Рафаэль Маркес, звезда El Tri — Горошек Чичарито, а самый ценный игрок — Эктор Эррера. Смесь что надо: внешне похож на Анхеля Ди Марию, мексиканцы кличут его «своим Рибери», а сам он всё детство восхищался другим плеймейкером. «Когда я гонял мяч по улицам Тихуаны, представлял, что играю, как Хуан Роман Рикельме. Он был спокойным, видел поле и лучше всех обрабатывал мяч», — вспоминает Эррера. Сейчас Эктор без ложной скромности заявляет, что по стилю игры похож на Рикельме.



И сходство действительно есть: как и когда-то Рикельме, Эррера отлично видит поляну, выпиливает классные диагонали, создаёт моменты для «Порту» и сборной Мексики… Правда, со временем поменялись приоритеты и у Эрреры, и в его игре. В нынешней сборной Эктор исполняет роль своего Андреса Иньесты, разгоняя атаки из глубины и раскидывая передачи на фланги. В прошлой мексиканской конфигурации было ещё веселее — Эррера стал опорником, своеобразным Пирло. Столько параллелей с разными игроками для одного — доказательство, что Эктор умеет думать, начинать и разгонять атаки так, как немногие в современном футболе.

Факты вперемешку

Если Мексика выбьет Россию из Кубка конфедераций, знайте — во всём виноват Лайюн. Мигель Лайюн, получивший за худощавое телосложение прозвище Хлебная Палочка, впервые услышал эту фразу от тренера Мигеля Эрреры, когда «Америка» шла в зоне вылета. Лайюну понравилось — после каждого гола за «Америку» он говорил журналистам, что во всём виноват он, а потом забил в чемпионском матче. В Мексике после этого закрепилась шутка, что в чемпионстве «Америки» тоже виноват Лайюн. Теперь самый виноватый играет за «Порту», а в сборной готов закрывать оба фланга, как в обороне, так и в полузащите — невероятный универсал.



В полуфинале Кубка Конфедераций может нарисоваться символичный сюжет — немцы против мексиканского немца. Полузащитник «Пачуки» Юрген Дамм — внук немцев, уехавших жить в Мексику. Дамм приезжал в Берлин и Мюнхен, восхищался страной, но мыслью играть за сборную Германии даже не думал: «Моей мечтой всегда было сыграть на чемпионате мира за Мексику». Дамм рос среди этнических соотечественников, попал в немецкую школу в Гвадалахаре, где тренеры развивали скорость парня. Результат тренировок — статус второго по скорости рывков футболиста мира, согласно научным исследованиям. Первый — Гарет Бэйл.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Now that Gareth Bale is injured, Jurgen Damm is the fastest player in the world <a href="https://t.co/1vHsIdQD3o">pic.twitter.com/1vHsIdQD3o</a></p>— Mario Salinas (@salinasmario2) <a href="https://twitter.com/salinasmario2/status/858899695267180545">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гильермо Очоа сделал 162 сейва за сезон в несчастной тонувшей испанской «Гранаде» — больше, чем любой другой вратарь в чемпионатах большой пятёрки. И при этом всё равно напускал 82 мяча. Бедняга.

Хуан Карлос Осорио крутит состав мексиканцев, как спиннер: ни разу за почти два года работы со сборной он не повторял список первых 11 на игру. В интервью Осорио рассказывал, что додумался до этого после общения с сэром Алексом Фергюсоном. Так гений проспонсировал своей идеей другого гения.