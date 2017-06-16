«Нам нужен лимит на легионеров». Мексика на Кубке конфедераций
Самая необычная сборная Кубка конфедераций из страны, где футбольные проблемы даже похожи на наши.
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Команда
Почти год назад на официальном сайте MLS — лиги, где раньше работал тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио — в обсуждении его работы вбросили субъективное, но интересное мнение: «Мексиканцы —
На Кубок Конфедераций Корона не приедет
Такая печальная история происходит со многими мексиканцами, просто
Вдобавок теперь мексиканскую лигу насыщают яркие легионеры — такие, как Эдуардо Варгас,
Хуан, может, лучше не надо?
Тренер
У Хуана Карлоса Осорио богатая биография, в которую затесались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — но не совсем так, как у обычных людей. В 1997-м Осорио прилетел в Ливерпуль учиться в магистратуре, нашёл дом с видом на тренировочную базу красных и напросился туда жить. Жил в маленькой комнатушке, зато с окном, выходящим на Мелвуд — и каждое утро просыпался, открывал тетрадку, записывал, как команду тренирует сначала Рой Эванс, а потом Жерар Улье. Спустя четыре года Осорио устроился в «Сити», уже тренером по физподготовке, но сначала тратил свободное время на побеги на базу «Юнайтед», а потом получил от Кевина Кигана разрешение самостоятельно проводить тренировки — и мучил их своими тактическими схемами.
В Южной Америке Осорио причисляют к касте безумцев — наряду с Хорхе Сампаоли, Марсело Бьелсой, Хуанмой Лильо — и к одному из них Осорио даже напрашивался в гости. Год назад Мексика получила на Кубке Америки убийственные 0:7 от сборной Чили, после чего Осорио отправился в Южную Америку общаться с людьми, переживавшими такие же сокрушительные неудачи. Одним из пунктов назначения Хуана был дом Бьелсы. «Я провёл наедине с Бьелсой пять дней», — вспоминал безумный тренер мексиканцев.
А ещё в его жизни были иммиграция в Америку, работа на нелегальной стройке, официантом в точке общепита, эффективная работа с «Онсе Кальдас» (поднял с последней строчки чемпионата Колумбии до первой)… и вот теперь Мексика, где он ставит разбойничий футбол, обречённый на любовь и обидные неудачи. Осорио, оказавшись в одной касте с Сампаоли, Бьелсой и Лильо, сам подписался на такие мучения.
Капитан
Взят в сборную Мексики по ошибке. В феврале 1997-го Бора Милутинович поручил помощнику составить список для вызова в национальную команду, тот вместо нападающего Сесара Маркеса вызвал 17-летнего Рафаэля Маркеса,
Парня оставили, а спустя 20 лет Маркес едет вечным капитаном El Tri. Он надевал повязку на четырёх кряду чемпионатах мира — в 2002-м, 2006-м, 2010-м и 2014-м, — а в России наденет в пятый раз и станет рекордсменом на десятилетия (в том, что Мексика отберётся на ЧМ-2018, сомнений нет). Шикарно начинал атаки «Барселоны», составляя умнющую связку с Карлесом Пуйолем — инчас
На Кубок Конфедераций Рафаэль Маркес едет не до конца вылеченным, но всё равно невероятно важным игроком. С Маркесом в составе Мексика не проигрывает 13 матчей подряд, а жуткие 0:7 от Чили случились, когда капитан остался на лавке.
MVP
Давайте так: духовный лидер мексиканцев — Рафаэль Маркес, звезда El Tri — Горошек Чичарито, а самый ценный игрок — Эктор Эррера. Смесь что надо: внешне похож на Анхеля Ди Марию, мексиканцы кличут его «своим Рибери», а сам он всё детство восхищался другим плеймейкером. «Когда я гонял мяч по улицам Тихуаны, представлял, что играю, как Хуан Роман Рикельме. Он был спокойным, видел поле и лучше всех обрабатывал мяч», — вспоминает Эррера. Сейчас Эктор без ложной скромности заявляет, что по стилю игры похож на Рикельме.
И сходство действительно есть: как и
Факты вперемешку
Если Мексика выбьет Россию из Кубка конфедераций, знайте — во всём виноват Лайюн. Мигель Лайюн, получивший за худощавое телосложение прозвище Хлебная Палочка, впервые услышал эту фразу от тренера Мигеля Эрреры, когда «Америка» шла в зоне вылета. Лайюну понравилось — после каждого гола за «Америку» он говорил журналистам, что во всём виноват он, а потом забил в чемпионском матче. В Мексике после этого закрепилась шутка, что в чемпионстве «Америки» тоже виноват Лайюн. Теперь самый виноватый играет за «Порту», а в сборной готов закрывать оба фланга, как в обороне, так и в полузащите — невероятный универсал.
В полуфинале Кубка Конфедераций может нарисоваться символичный сюжет — немцы против мексиканского немца. Полузащитник «Пачуки» Юрген Дамм — внук немцев, уехавших жить в Мексику. Дамм приезжал в Берлин и Мюнхен, восхищался страной, но мыслью играть за сборную Германии даже не думал: «Моей мечтой всегда было сыграть на чемпионате мира за Мексику». Дамм рос среди этнических соотечественников, попал в немецкую школу в Гвадалахаре, где тренеры развивали скорость парня. Результат тренировок — статус второго по скорости рывков футболиста мира, согласно научным исследованиям. Первый — Гарет Бэйл.
Гильермо Очоа сделал 162 сейва за сезон в несчастной тонувшей испанской «Гранаде» — больше, чем любой другой вратарь в чемпионатах большой пятёрки. И при этом всё равно напускал 82 мяча. Бедняга.
Хуан Карлос Осорио крутит состав мексиканцев, как спиннер: ни разу за почти два года работы со сборной он не повторял список первых 11 на игру. В интервью Осорио рассказывал, что додумался до этого после общения с сэром Алексом Фергюсоном. Так гений проспонсировал своей идеей другого гения.
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