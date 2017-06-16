Беженец, модель, рэппер. Кто сыграет в России

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БЕЖЕНЕЦ

Милош ДЕГЕНЕК, 23 года, защитник сборной Австралии.

Австралиец сербского происхождения из японского клуба «Йокагама Маринос» родился в городе Книне, который в период с 1991 по 1995 годы был столицей самопровозглашенной Республики Сербская Краина на территории Хорватии. Семья жила бедно и тесно. В доме площадью 45 квадратных метров ютились восемь взрослых. Война, однако, вынудила бросить и это жилье. В 95-м году с полуторагодовалым Милошем семья на тракторе девять дней добиралась до Белграда, где оказалась на положении беженцев. В конце концов, отец, в прошлом легкоатлет, выигравший на чемпионате Европы бронзу в беге на 800 метров, устроился водителем грузовика. А в 1999 году пятилетний мальчик стал свидетелем бомбардировок югославской столицы авиацией НАТО.

Через год он с родителями эмигрировал в Австралию. Там отец работал на стройке, а мать стала уборщицей. «Мы были счастливы, если было что поесть», — рассказывал Милош, каждое утро встававший в половине седьмого, чтобы до школы позаниматься футболом.

Когда ему исполнилось 18 лет, приятель отца Мирослав Стевич, в прошлом игрок сборной Югославии и бывший спортивный директор «Мюнхен 1860», помог устроиться в «Штутгарт». Трижды Милош включался в число запасных, но после травмы ахилла очутился во второй клубной команде. В сезоне-2015/16 выступал во второй бундеслиге за «Мюнхен 1860», а минувшей зимой перебрался в Японию.

Интересно, что Дегенек играл за австралийскую сборную до 17 лет, потом за Сербию до 19, но далее снова переориентировался на Австралию.

ОЛИМПИЙСКАЯ ПОДСТАВА

Деклан УИНН, 22 года, защитник сборной Новой Зеландии

Уроженец Йоханнесбурга 14-летним переехал в 2010 году с родителями в Новую Зеландию из ЮАР. Многие белые южноафриканцы после политических перемен выбрали для проживания Австралию или эту страну со схожим укладом жизни: привычные, в отличие от Европы, просторы, овцы (если речь идет о фермерстве), регби.

Переехать-то он переехал, да невольно стал летом 2015 года причиной скандала и недопущения сборной Новой Зеландии к олимпийскому турниру в Рио-де-Жанейро. До этого он спокойно сыграл на домашнем юниорском мировом первенстве, однако во время Тихоокеанских игр 2015 года, футбольный турнир которых одновременно служил олимпийским отборочным соревнованием, Федерация футбола Вануату после полуфинала, проигранного новозеландцам со счетом 0:2, подала протест в Конфедерацию футбола Океании на участие в матче Уинна. Она зацепилась за то, что, с одной стороны, Деклан не имел в Новой Зеландии прямых предков, с другой, получил ее гражданство после 18-летия и, следовательно, согласно положению ФИФА, имел право выступать за сборную этой страны только спустя еще пять лет постоянного проживания. Олимпийцам Новой Зеландии засчитали техническое поражение.

В январе 2016 года ФИФА разрешила Уинну выступать за Новую Зеландию, но олимпийский поезд уже ушел. В Бразилию полетела команда Фиджи, обыгравшая Вануату в финале.

ВРЕМЕННО ОТЧИСЛЕННЫЙ

Сторм РУ, 24 года, защитник сборной Новой Зеландии

Этот футболист тоже родился в ЮАР — в районе Кейптауна, где развито виноделие благодаря французским гугенотам, бежавшим от религиозных войн и влившимся в африканерскую (бурскую) общину. Фамилия игрока указывает как раз на его французское происхождение. У африканеров же любимый вид спорта не футбол, а регби.

В Новую Зеландию Сторм прибыл еще в трехлетнем возрасте, спокойно играл за всякие сборные, пока не грянуло «дело Уинна». Из-за него Ру также срочно вывели из числа «призывников», но вскоре вернули.

МОДЕЛЬ

Тамати Андре УИЛЬЯМС, 33 года, вратарь сборной Новой Зеландии

Если отец Тамати играл в регби, то он выбрал футбол, а заодно профессию манекенщика. Как мужчина-модель он представлял такие бренды, как Calvin Klein и Esprit, работал в США, Франции, Италии и Австралии.

Правда, всегда заявлял, что на первом месте для него футбол, которым он увлечен с пяти лет, став вратарем в девять. «Предпочитаю быть футболистом, который немного занят в модельном бизнесе, а не наоборот», — заявлял Тамати.

Манекенщиком он начал работать в 19 лет. Целиком же посвятил себя этой сфере деятельности на некоторое время после того, как Новая Зеландия не пробилась на ЧМ-2006. Там у него свои достижения — позировал с пуэрториканской моделью Жаслин Гонсалес.

В жилах вратаря течет кровь маори. Но у него есть и голландская линия, благодаря чему Тамати, мечтавший жить в Европе, стал подданным Нидерландов. Сейчас он играет за голландский «Валвейк».

РЭППЕР

Карл ТОКО-ЭКАМБИ, 24 года, нападающий сборной Камеруна

Француза камерунского происхождения привлек в стаю «Неукротимых львов» два года назад руководивший тогда командой Фолькер Финке. В то время воспитанник ФК «Пари» выступал за «Сошо» и номинировался на звание лучшего игрока второго дивизиона. Прошлый сезон Карл провел в классе сильнейших, играя за «Анже».

Любопытно, что в юности Токо-Экамби совмещал футбол с музыкой. Читал рэп в составе известной во Франции группы MZ (в расшифровке Mafia Zeutrei — «Мафия 13» на молодежном сленге, поскольку большинство членов группы происходили из 13-го округа Парижа).

Футболист, носивший прозвище MС LOKA, принял участие в записи трех первых альбомов группы, которую покинул три года назад незадолго до подписания контракта с «Сошо». Группа распалась в прошлом году.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ СТУДЕНТ

Микаэль НГАДЕ-НГАДЖЮИ, 26 лет, защитник сборной Камеруна

В юные годы Микаэль играл за «Канон» (Яунде), а в 2010 году уехал учиться в Германию. Принялся там играть за команду 9-го дивизиона. Учеба, к неудовольствию матери, была постепенно забыта.

Добрался до второй команды «Нюрнберга», оказался в румынском «Ботошани», а в прошлом сезоне в составе пражской «Славии» стал чемпионом Чехии, за что получил в подарок от руководства клуба белый «Мерседес» со своим профилем.

В сборной Нгаде-Нгаджюи дебютировал лишь в сентябре прошлого года, но постепенно вытеснил из состава опытного Нкулу («Лион»). «Я футболист с улицы, — говорит о себе Микаэль. — Начинал как вратарь, был и центрфорвардом, и полузащитником. Только в “Нюрнберге” из меня сделали четко центрального защитника».

ВРАТАРИ-РОДСТВЕННИКИ

Андре ОНАНА, 21 год, и Фабрис ОНДОА, 21 год, вратари сборной Камеруна

Два вратаря сборной Камеруна — двоюродные братья. Онана, безусловно, известнее. В этом году он дошел с «Аяксом» до финала лиги Европы. Однако, чтобы утвердиться в роли основного клубного вратаря, Андре отказался от участия в Кубке Африки-2017, который неожиданно стал для резко омоложенных «Неукротимых львов» победным.

На этом турнире ворота Камеруна успешно защищал Ондоа, прошедший через школу «Барселоны», но в настоящее время принадлежащий клубу «Химнастик» Таррагона (D-2), который в минувшем сезоне одолжил его резервной команде «Севильи». Скромный статус не помешал Фабрису стать народным героем. В четвертьфинале Кубка Африки он принес победу над фаворитом Сенегалом в серии пенальти после 0:0, отразив удар Садьо Мане, был включен в символическую сборную турнира. В честь вратаря камерунский исполнитель Ги Замбо сочинил тогда песню «Фабрис Ондоа, ты хорош». Онана же, как прямо заявил главный тренер Хуго Брос, считается в сборной запасным.