— Вы уже работали со Станиславом Черчесовым в «Динамо». Он изменился?

— Стал ещё более мудрым, опытным и чуть более спокойным. Именно в положительном плане. Допускаю, что это специфика работы в сборной: такого прессинга, как в «Динамо», больше нет. И это точно хорошо!



— В чём проявляется его мудрость?

— Если в клубе кто-то опаздывал на отъезд, разговор был серьёзный. Сейчас Черчесов реагирует спокойнее, хотя без внимания такое, конечно, не оставит. Сообщит об этом — и человек сразу поймёт: второго раза не будет. Однако всё это сдержанно, без криков.

— Главное, в чём изменилось сборная по сравнению с Евро-2016?

— Да во всём на самом деле. Это касается и тренировочного процесса, и тренерского штаба. Другие требования, тактика, методика. И состав на 75 процентов новый, много молодых ребят.



— Что привнёс Черчесов?

— Свою систему, харизму и метод общения. Они с Леонидом Викторовичем разные. Сейчас всё новое!

— Какой из товарищеских матчей при Черчесове понравился вам больше всего?

— С Ганой. Мы выиграли 1:0, а я забил!



— В остальном?

— По зрелищности — с бельгийцами, забили много голов. При этом провели два разных тайма: первый складывался не очень удачно, во втором переломили ситуацию. Но нужно учитывать, что Бельгия — четвёртая команда в мировом рейтинге.

— Какой матч не понравился?

— С Кот-д’Ивуаром. Мне кажется, мы были немного скованны, зажаты, даже испуганы. В общем, скромничали.

***

— Как бы вы охарактеризовал сборную Черчесова одним словом, эпитетом?

— Загляну в будущее и скажу — «дерзкая». Мне так хочется. Много молодых ребят, у которых есть задор, плюс харизма Станислава Саламовича, его темперамент. Если всё это сложить вместе, получится что-то хорошее.



— Кого из защитников на Кубке конфедераций будет пройти сложнее всего?

— Я не знаю до конца, какие составы поедут. Пепе прекратил своё выступление за сборную? Исходя из того, что я видел, с ним точно будет тяжело.



— Бывало такое, что вы выходили на поле и играли против кого-то безумного?

— Из всех, против кого я играл, в плане физической мощи выделю Шкртела. Я не маленький, могу потолкаться. Помню, толкнул того же Кьяера — он отлетел. А этого я с места сдвинуть не мог.



— Португалия, Мексика, Новая Зеландия, Россия — кто фаворит в группе?

— Фаворит… Наверное, Португалия, они же чемпионы Европы.



— Самая сильная сторона Португалии, кроме Роналду?

— Отсутствие Криштиану на поле.



— Это как?

— Если бы Криштиану был на поле, я абсолютно уверен, что португальцы не победили бы в финале Евро. Это стало моментом, который сплотил команду. При этом, конечно, если дать Роналду свободно пробить с 20 метров, он из десяти девять положит. Реализация просто сумасшедшая!

— Кого ещё можно выделить в сборной Португалии?

— Знаю перспективного нападающего из «Порту» Андре Силва, который на днях перешел в «Милан». В первой же игре парень сделал хет-трик за сборную и уже забил за нее семь мячей в восьми матчах. У Мексики есть Чичарито, способный забить чем угодно и откуда угодно. Где мяч — там и он. Мексика — сильная сборная, конечно, будет непросто. Слабых соперников в принципе нет, недооценивать никого нельзя. Хотя и превозносить тоже не стоит.



— Что такое танец хака, знаете?

— Регбийная история. Мне кажется, для сплочения коллектива — это отлично. В этом танцы все работают как единый организм, все движения отточены до автоматизма. В этом определенно что-то есть.

— Германия едет не самым сильным составом. Не обидно?

— Они не с нами в группе, пусть свои задачи решают.



— На каком из своих стадионов, принимающих Кубок Конфедераций, вам хотелось бы сыграть больше всего?

— На «Фиште». Ребята сказали, что поле там фантастического качества.



— Какие ожидания от Кубка Конфедераций?

— Ожидание ажиотажа вокруг турнира, вокруг сборной России. Хочется, чтобы люди пришли нас поддерживать, хочется видеть полные трибуны. Это заряжает, мотивирует, запускает в кровь адреналин. В такие моменты безумно хочется проявить себя с лучшей стороны.

***

— Сборная провела тренировочный сбор в Австрии. Вы могли бы там жить?

— Точно нет. Несмотря на невероятной красоты природу, исключительное качество продуктов и в целом высокий уровень жизни, не представляю, как можно после города жить здесь. Как пел наш соотечественник Гуф: «Я бы не смог, мне нужен московский смог».



— Кстати, смотрели выпуск шоу «вДудь» с Гуфом?

— Да, впечатление неоднозначное. Дело не в наркотиках, это ни для кого не секрет. Просто для моего поколения, Гуф — персонаж значимый. Он наиболее яркий представитель группы «Центр». Наслышан о том, что у него два высших образования. Он неглупый парень, но я ожидал, что он будет более литературно выражаться. Понимаю, что формат шоу не предусматривает этого, но все-таки ждал немного иного. С другой стороны, может, тогда он бы и не был Гуфом.



— Вы могли бы прийти к Дудю и откровенно рассказать о своей жизни?

— Думал об этом. Но, по сути, я мало что нового смогу рассказать. Единственное, пришлось бы откровенно ответить: сколько зарабатываю, на что трачу и как живу. Не вижу себя интересным гостем для этого проекта на данном этапе. Должны закончиться те люди, которые наиболее интересны автору прямо сейчас и приносят ему тот самый пресловутый хайп.



— Как давно вы поставили себе на аватар в WhatsApp фотографию Большого Русского Босса?

— Года полтора-два назад. Шоу показалось мне необычным, прикольным и стебным, нравятся его шутки. Сначала я где-то услышал одну из песен Босса. Потом однажды Ким Белов (бывший главный редактор GQ) спросил, видел ли я шоу Большого Русского Босса? Я ответил: «Нет, а кто это?». Он включил YouTube, я сразу узнал голос. Это фишка Босса, такая же, как его прикид или то что он лепит про большие деньги и жизнь в Майами. В современном обществе большинство людей хотят казаться, а не быть. Для меня это суперактуально. Отец воспитывал меня словами: «Нужно быть, а не казаться. Помни об этом». А тут я встретил отражение действительности в сатире Босса. Конечно, меня это зацепило.



— Босс звал вас к себе, но вы отказались. Почему?

— Сейчас не время идти к Дудю, то же самое и с Боссом. Объективно понимаю, что есть риск испортить шоу, которое мне самому нравится. Я отказался, Белов заявил мне: «Да ты что, это же круто — иди!». Я ответил: «Ты уверен? Смотри, у тебя трое детей, которые любят футбол, следят за мной и смотрят Босса. Ты бы хотел, чтобы они посмотрели эту программу?» Подумав, он произнес: «Ну да, с точки зрения твоей карьеры, работы с рекламодателями — это точно не пойдет тебе в плюс». А прийти туда, но говорить с ограничениями, без шуток и мата — зачем все это? Не хочу портить такое крутое шоу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUuZMhEA9O1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я.Esquire.Июнь??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-30T17:29:21+00:00">May 30, 2017 at 10:29am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы много говорите о стиле, мелькаете в глянцевых журналах. Что для вас это значит?

— Стиль — это состояние души, отражение моего внутреннего мира. Когда стал зарабатывать, внутри всегда было желание выглядеть не так, как остальные. С учетом юношеского максимализма, тогда были и стразы, и черепа, и все остальное, присущее тому времени. Всегда эти вещи появлялись у меня одними из первых. Но если видел, что тема идет в массы, старался находить что-то другое, новое.

— В инстаграме есть фотка с «парижских недель моды», где вы с друзьями сидите на корточках. Понятно, что это стёб. Эпатаж — важная часть вашей жизни?

— Это важно. Это то, как я вижу себя в окружающем мире. Но, к сожалению, не всегда люди понимают, какой смысл я закладываю в это. Все делается через призму прикола и некоторой несерьезности. Всем не объяснишь, а если начнешь разжевывать — будет уже неинтересно, теряется суть прикола.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUcom0tgHUH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Russian fashion week in Paris</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-23T19:57:41+00:00">May 23, 2017 at 12:57pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Яркий пример, когда ваш прикол люди не поняли?

— Из того же Парижа я выложил видео в сториз. Мы с другом-хоккеистом Димой Кугрышевым (он из Балаково, мой одногодка) часто повторяли одну и ту же фразу из песни Скруджи «Рукалицо»: «Я живу, как хочу, а ты нет». Мы очень смеялись над этим, выстебывали — это же настолько нелепо! Выложил видео и подписал эту фразу без смайликов. Народ пошел в негатив. Стали писать: «А мы-то думали ты нормальный парень». Ну не отвечать же на это: «Да вы не поняли, это стеб».

— У вас эпатировать получается лучше, чем у Кокорина. Как думаете, людям было бы всё равно, если бы он много забивал?

— Всему есть грань, я её чувствую и выдерживаю. Что касается Саши, то люди должны понять, что его действия не несут негатива. Это точно не какой-то вызов обществу, просто его видение ситуации. Людям всего не объяснишь.

***

— В небе австрийских Альп рядом со сборной летало много парапланеристов. Хотели бы попробовать?

— Ребята смотрели на них с завистью. Я бы тоже хотел полетать. Это очень круто и невероятно красиво, мне кажется.



— Что-то подобное делали в своей жизни? К примеру, глубоководный дайвинг или прыжок с парашютом?

— Чего-то суперэкстремального — нет. Что касается дайвинга, я вообще не фанат и вряд ли когда-то пойду на это. Хотя, кто знает. Но все-таки меня больше тянет вверх — хочу прыгнуть с парашютом.



— С 800 метров один или с 4000 вместе с инструктором?

— Второе. Хочется в течение продолжительного времени пережить ощущение свободного падения.



— Вы когда-нибудь боялись высоты?

— Страх и сейчас есть, но меня это манит. Наверное, отсюда появилось желание прыгнуть с парашютом, прочувствовать это. Когда я оказываюсь где-то на высоте и смотрю вниз, становится очень страшно. В этот момент понимаю, если прыгнуть — тебя может не стать. С другой стороны ощутить полет и выжить — это очень круто.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.43055555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOWR_YiD4ec/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Littttttt?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-23T05:36:15+00:00">Dec 22, 2016 at 9:36pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Помните, когда появился этот страх?

— Уже в сознательном возрасте. В детстве я лазил по крышам девятиэтажек, стоял на карнизах совершенно спокойно. Страх появился, когда стал отдавать себе отчет — у меня есть родители. Просто осознал, какие могут быть последствия. При этом в отпуске я спокойно прыгнул со скалы в море, не боялся. Это было на Сент-Барте — острове в Карибском море. Гид объяснил: «Есть 6 метров, 8 и 11». Сказал ему, что сразу прыгну с 11. Он переспросил: «Ты шутишь?». Я ответил, что все серьезно, а он стал рассказывать, что обычно прыгают постепенно: 6−8−11. Я настоял на своем. Он удивился: «Я, конечно, видел пару человек, которые сразу прыгали с самой высокой точки, но они очень редко встречаются».



— О чём думали перед прыжком?

— Минуты 2−3 постоял и прыгнул. Ни о чем таком не думал, просто собирался с силами. Ну и плюс надо учитывать, что я вырос на Волге. Там много вышек, все детство с них прыгал. Мне это нравится. Куда бы ни приезжал с мамой отдыхать, всегда первым делом бежал в бассейн, посмотреть есть ли вышка. В общем, долго не колебался. Пережил ощущение свободного полета, которое длилось буквально секунду. Это было очень круто.



— Ваш самый экстремальный поступок, не связанный с прыжками?

— Жизнь футболиста настолько системна, что в ней нечасто происходят какие-то суперзначимые события. Ну, например, можно считать экстримом, что я пошел на трёхкратное понижение зарплаты, чтобы уехать в «Урал»?



— Вы пошли на это, понимая, что Тарханов хорошо работает с молодёжью, что у вас появится шанс?

— Да, и ещё я знал, что у меня заканчивается контракт с «Динамо». Понимал: «Если сейчас не проявлю себя, то ни “Динамо” и никто другой из Премьер-Лиги меня не возьмёт, а я опущусь в ФНЛ». В том числе и это мотивировало доказать, что я неплохой футболист.

***

— Самая крутая татуировка, которую ты видели у другого человека?

— Если говорить о надписях, то у Ромы Нойштедтера есть крутая: «Blessed to be a dreamer» (благословлен быть мечтателем). А если речь о картине, то у Даниэля Аггера на спине интересная тату. Там, правда, кладбище, но на одном из надгробий сидит персонаж из скандинавской мифологии. Там похоронены боги, которых он охраняет. Рисунок несет в себе патриотические нотки и отражает историю твоей родной страны, это не просто так.



— Какой рисунок на вашем теле нравится вам больше всего с точки зрения эстетики?

— Наверное, лик Иисуса на правой руке. Это самая свежая татуировка, здесь святая троица: Бог сын, Бог отец и Святой дух. Я точно знал, что буду добивать вторую руку. Исходя из того, что процентов 80 моих тату на тему религии: молитва, крест и другие, — я решил, что логично будет продолжить забивать руку именно в этом стиле.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNXLHtpj7Vc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо @gqrussia что были со мною сегодня весь день?было психически? #inkmywholebodyidontgiveamotherfuck</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-28T17:24:04+00:00">Nov 28, 2016 at 9:24am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Самая значимая ваша тату?

— Имена родителей, имя бабушки и фраза на английском на груди: «Вера — мой телохранитель». Я сам это придумал. Идея в том, чтобы на кирпичной стене все слова были нарисованы в разных стилях. Как будто подходили разные граффитчики и каждый оставлял что-то свое. Там есть год рождения, город и эта фраза. Я хотел добить еще, но не поместилось. После того, как сделал татуировку Love, принял решение, что набью еще «Надежду» и «Веру», три человеческие благодетели. А когда думал о «Вере», придумал продолжение фразы: «Вера — мой телохранитель».



— Откуда такая религиозность?

— В детстве родители водили меня в храм и привили веру в бога. Отношусь к этому со всей серьёзностью, при этом уважаю право человека на собственные воззрения.

***

— Букмекеры оценивают вероятность вашего перехода в европейский клуб с коэффициентом 3. Это почти в два раза больше, чем шансы Промеса. Насколько такую вероятность оценили бы вы?

— Исходя из сравнений, коэффициент неплохой. Мне приятна такая оценка и я, пожалуй, с ней соглашусь. Никогда не скрывал, что хотел бы уехать в Европу. Но сейчас об этом не думаю. Например, на днях мне написал Саша Кержаков: «Ну что там у тебя?». Ответил, что пока тишина и что я не парюсь по этому поводу. Сейчас главная задача — достойно выступить на Кубке Конфедераций. Ближайшие несколько недель я сфокусирован только на этом, а дальше как получится.

— Когда вы были ближе всего к переходу в другой клуб?

— Этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», всё трансферное окно шли переговоры. Супер-расстроился, когда не получилось. Ну, а потом были китайцы, которым тяжело отказать.



— Вам предлагали зарплату больше 10 млн евро в год?

— Да, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моём контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю.

— Сколько надо забить на Кубке Конфедераций, чтобы уехать на запад — в «Боруссию» или «Ливерпуль»?

— Хочу забить столько, чтобы сборная добилась максимального результата на этом турнире. И даже если забью всего один гол, а команда выиграет кубок, я все равно буду причастен к успеху.



— Шалимов сказал, что Галицкий вас отпустит, но не в «Спартак». Говорили об этом с президентом?

— Обсуждали, конечно, зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из «Спартака» я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе.



— Если будет стоять выбор между «Спартаком» и условной «Боруссией», что выберете?

— Не хочу отвечать на этот вопрос.



— Знаете, что «Фейеноорд» наконец-то стал чемпионом?

— Конечно. В этом сезоне все красно-белые стали чемпионами: «Спартак», «Фейеноорд», «Монако».

— Готовы вернуться туда еще раз, или как многие русские футболисты мечтаете только о топ-клубе?

— Для следующего шага — это определено не то, однозначно. Даже не «Аякс». Рад за них, знаю, как сильно их любят, как болеют за них. «Фейеноорд» в Голландии считается народной командой, как у нас «Спартак». Несмотря на то, что есть «Аякс». Из той команды поддерживаю общение с Вейналдумом, он сейчас в «Ливерпуле». Но тему чемпионства «Фейеноорда» мы не обсуждали.



— Вы пообещали мальчику отпраздновать гол в стиле Гризманна. Как это получилось?

— Приехал на любительский турнир в Краснодаре. Там был блогер, который играет в FIFA. Я дал ему интервью, а он рассказал о маленьком мальчике, который супер за меня болеет, но стесняется подойти. Решили познакомиться. Говорит: «Меня зовут Егор, и я хочу, чтобы ты перешёл в “Атлетико” Мадрид».



Я поинтересовался — почему? Отвечает: «Там Гризманн, мой любимый футболист. Хочу, чтобы вы играли вместе, и ты был так же крут, как он. И вообще тебе нужно придумать свое празднование гола». Спрашиваю: «Какое? Ты думал об этом?» Он пожал плечами. Предложил ему: «Давай, когда я забью следующий гол, то отмечу его как Гризманн, и посвящу тебе». В общем, договорились.



Тот гол в Томске записали в итоге на меня. Сначала не понял, я забил или нет: показалось, мяч кого-то задел. А когда забил третий, подумал: «Вот сейчас будет четвёртый, и сделаю, как обещал, сто процентов!» Не получилось. Во втором тайме с трибун крикнули, что «Оренбург» повел (в матче с «Ростовом» — «Матч ТВ»). Я подбежал к скамейке, информация подтвердилась. После этого мысли были о другом. Поэтому, оказавшись в Париже, решил сделать «превью» этого празднования. Надеюсь, что смогу показать жест Гризманна на Кубке Конфедераций.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUfE5y-glUM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Егор,я не отпраздновал гол,как мы договаривались!лови привет с Родины твоего любимого футболиста!)????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-24T18:43:26+00:00">May 24, 2017 at 11:43am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

***

— Вы стали лучшим левым нападающим по версии Премьер-Лиги. Кого бы сами назвали лучшим? Можете назвать себя, раз вы стали лучшим бомбардиром.

— Назову себя и Дзюбу, который в очередной раз забил много голов и подтвердил свой высокий уровень.



— Удивились, когда увидели поздравление со званием лучшего бомбардира чемпионата от Промеса?

— Мы с ним знакомы, общаемся. Мне было приятно. Второй год подряд он тоже хочет стать лучшим бомбардиром, но я рад, что мне вновь удалось забить больше. Красавец, на самом деле. Уверен, Квинси абсолютно доволен золотом и готов променять звание лучшего бомбардира на звание чемпиона — как, впрочем, и я.

— Видите новое подрастающее поколение форвардов?

— А кто они, где?



— Мы заметили Ильина.

— Он молодой?



— 25 лет.

— Уже не молодой вообщем-то.



— Это проблема, что в России мало форвардов?

— Да нет, я не чувствую. Есть Кокорин, и нам с Дзюбой ещё не так много лет. Просто эта позиция требует результативности. Конечно, тяжело парню молодому выйти и сразу начать забивать.

— В Европе мало русских футболистов — это проблема?

— Да, но на нее все смотрят через лимит, из-за которого клубы платят игрокам большие деньги. На самом деле проблема в том, что мы за границей — легионеры, у русских нет европейских паспортов. В чемпионате Испании и Италии есть лимит: три футболиста в сезон не из Европы. Будь они из России, Африки, Азии или Латинской Америки. При прочих равных кого купят? Англию не берем: там ты должен отыграть много игр за сборную. Кого они подпишут? Условного южноамериканца за миллион, или россиянина-легионера? Если бы нам дали европейские паспорта, уверяю, наших ребят в Европе было бы гораздо больше. В раннем возрасте все бы уезжали, как это делают европейцы, африканцы и латиноамериканцы.



— Караваев — первый в истории «Спарты» лучший игрок-россиянин, самый ценный трансфер чешской лиги. Может, молодым всё равно надо уезжать, как вы в своё время в «Фейеноорд»?

— Известно же, как бывает — говорят: «Продлевай контракт и иди в аренду, или мы тебя зачехлим». Хорошо, что Слава уехал, а в ЦСКА не стали этому препятствовать. Но бывает, что клуб понимает: в 20 лет человек не играет, а в 21 может выстрелить — лучше бы, чтобы он принадлежал клубу. ЦСКА, например, не берет в аренду игроков без права выкупа. Та же «Спарта» взяла Караваева в аренду и, если бы попросила включить пункт о выкупе, получила бы от ЦСКА отказ. «Краснодар» сделал бы так же, как и любой другой клуб. Но основная проблема — отсутствие российского паспорта.

***

— Вы рассказали, что играете в хоккей на приставке. Почему футболисты поколения «25+» рубятся в хоккей, а молодые в футбол?

— Никогда не задумывался об этом. Кто следит за хоккеем, тот и играет. Я и НБА смотрю, и НХЛ. В последние годы НБА чуть отпустил, хотя и в курсе всего, приложение есть на телефоне, новости отслеживаю. Но пристальнее всего смотрю хоккей. Мне с детства он нравился. Когда жил в Саратове, каждый день ходил на каток. Когда стал постарше, начал следить, плюс познакомился с ребятами-хоккеистами. Общаюсь с Кугрышевым, Никитой Филатовым, Ильей Ковальчуком. Плюс саратовские ребята. Например, Денис Платонов из «Магнитки» как-то прилетал ко мне на игру.



— На хоккей ходите?

— Последний раз был на «Динамо» со СКА. Был выходной, и я оказался в Москве. Как раз написал Ковальчуку, он достал мне билеты. СКА тогда выиграл. В России переживаю за знакомых ребят, а не за конкретные команды. А в НХЛ — за «Чикаго», причем еще до прихода туда россиян. Стал болеть за них, когда туда пришли Кейн и Тэйвз, а команда в первый раз выиграла Кубок Стэнли.



— Самедов встаёт в три-четыре утра и включает НБА. А вы?

— Я смотрю НХЛ. Бывает, после матчей долго не можешь уснуть, и я смотрю хоккей впрямую. Но его показывают не совсем глубокой ночью.



— В Штатах на хоккей не ходили?

— Ходил на НБА. «Майами» играли с «Клипперс». «Клипперс» выиграли «изи» (легко — прим. «Чемпионата»), «Майами» сейчас вообще не то, что раньше.



— Это же не просто матч, а шоу.

— Для меня ничего нового, я не первый раз там был. Они действительно делают шоу, но в регулярке сильные команды против слабых играют только на 50 процентов, звезды все-таки играют. Однажды я попал на матч во время рождественских каникул, когда в «Майами» еще играл Леброн. Играли с «Оклахомой», где был Дюрант. Вот там была заруба! На Рождество делают выставочные матчи: ставят прошлогодних финалистов либо финалистов конференций. Как «Спартак» — «Зенит» у нас.



— В плейстейшене у вас какой рекорд в режиме карьеры?

— Я же только в онлайне играю. От разницы побед и поражений зависит твоей рейтинг. У меня баланс положительный: плюс 150 в 450 матчах. Это NHL 17 — она в августе вышла. Прилично, но у Бухарова в два раза больше игр. Мамаев? У него плюс-минус столько же, сколько у меня.



— Кто кого в вашем противостоянии с Бухаровым?

— В NHL 16 случайно попадались друг другу онлайн, и я его дважды раздел. В 17-й — он меня. Просто игра чуть изменилась, а у меня стиль больше в атаку, а у Бухарова — силовой. А в 17-й появились новые силовые приемы: чуть задевают — и шансов нет. Ну и он больше играет.



— Вы говорили, что Португалия стала чемпионом Европы, играя в яркий оборонительный футбол. Вам было бы комфортно в такой команде?

— Нет, не очень люблю оборонительный футбол. Конечно, результат превыше всего, и раз португальцы стали чемпионами, значит, делали все правильно. Точно так же Конте стал чемпионом Англии с «Челси» в первый же год в премьер-лиге. Все счастливы, правда, по ходу сезона им, наверное, доставлял не слишком большое удовольствие этот оборонительный футбол. Но всегда есть тренерские установки, замысел, и ты должен его воплощать.



— Какой футбол пытается поставить в сборной Черчесов?

— Сбалансированный, с уклоном в атаку. Но если у тебя не все в порядке с защитой, трудно бежать с шашками наголо вперед. Должна быть дисциплина. При этом футбол на Кубке Конфедераций сборная России покажет атакующий, вот увидите.



— Вам комфортнее играть в два форварда или в одного?

— В «Краснодаре» я играю в одного ярко выраженного, здесь всё чуть иначе. Но требования всем ясны. Всё зависит от Станислава Саламовича.

***

— В вашем инстаграме поселилась кошка. Расскажите о ней?

— Прочитал в интернете про породу сервал и решил завести себе такую. Это более дикие кошки, чем домашние. Они больше, достаточно своенравные, хищные. Характер у них скорее собачий, чем кошачий. Хотя с детства я больше любил котов, чем собак. Еще они признают только одного хозяина, с остальными моя, например, злюка. Но меня она тоже царапает постоянно, особенно, если зайдешь на ее территорию. Несмотря на то, что ты значительно больше, она все равно пытается тебя атаковать. Сейчас кошка у родителей в Саратове. Зовут её Милана, это потому что я болею за «Милан».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTZcFS3A0zN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">❤️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-27T17:39:08+00:00">Apr 27, 2017 at 10:39am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Джикия на сборе в Австрии читал автобиографию Пирло. Что читаете вы?

— Прочитал «Камеру обскура» Набокова, а сейчас читаю «Лавр» Евгения Водолазкина. Прочитал около 150 страниц, мама книгу привезла. Это не исторический роман. В давние времена на Руси родился мальчик Арсений. Ему достался дар врачевания, дедушка его всему обучил. Его называли «рукинец», он лечил руками. Этот лекарь не смог исцелить свою возлюбленную, она умерла при родах, которые он сам принимал. Дочитал до этого момента. Насколько я понимаю, дальше он отправится странствовать по миру и лечить людей, чтобы как-то спасти свою любимую. Все это преподносится через тему веры. Арсений лечил через молитвы к богу, сам жил по заповедям, следуя христианским благодетелям.



— Возвращаясь к книгам, вы читаете Набокова в оригинале?

— Нет, на русском. Знакомая посоветовала, ей очень понравилось. В этом романе есть переплетения с «Лолитой», но он о другом. Взрослый чувак уходит из семьи к 16-летней. Была возможность вернуться, но он отказывается. Потом у него умирает дочь, но он всё равно остается с другой. Затем едет в путешествие, в это время девушка ему изменяет. В поезде он встречает знакомого писателя. Тот рассказывает ему историю о том, как одна девчонка изменяет своему взрослому мужчине, которого она увела из семьи. Герой понимает, что это рассказ про его девушку. Он хочет её застрелить, но она убеждает его в том, что была ему верна. Через какое-то время он попадает в аварию и слепнет. Нужна операция, но шансов вернуть зрение мало.

В итоге эта малолетка селит любовника в дом к главному герою. Любовник издевается и прикалывается над слепым мужиком, трогает его за ухо. Параллельно писатель узнает о трагедии и понимает, что это произошло по его вине. Он едет к брату жены героя и рассказывает об этом. Родственник отправляется в дом к слепому и застает малолетку с любовником. Он забирает героя обратно в семью, жена его принимает. Тут звонит консьержка из дома, где они жили втроем и говорит, что пришла девушка, которая просит ее пустить забрать вещи. Он берёт пистолет, едет туда. Хочет ее застрелить, но не попадает. Она отбирает у него пистолет и стреляет. Герой умирает.



Ситуация неоднозначная. С одной стороны чудак заслужил такого с собой обращения. Ему изменяли потому, что он ушёл из семьи, от любящей жены. Карма 100 очков. С другой стороны, почему эта карма не действует на любовника? Именно когда вся эта ситуация развивается. Понятно, что он сто пудов получит свое, но ведь не сразу. Почему-то откровенным негодяям прилетает только спустя какое-то время. Если вообще прилетает.

***