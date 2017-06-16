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https://sport.mail.ru/football2017/news/30099031/
16 июня 2017, 17:54 | Спорт-Экспресс

Португалию и Мексику рассудит Питана, Камерун и Чили — Скомина

Стали известны судьи на матчи группового турнира Кубка конфедераций-2017 Португалия — Мексика и Камерун — Чили.

Матч Португалии и Мексики доверено судить бригаде арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной. Ассистировать ему будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Четвертый арбитр — таитянин Абделькадер Зитуни. Видеоассистентами станут американец Джейр Марруфо и серб Далибор Джурджевич, а помогать им будет Овидиу Хатеган из Румынии.

Встреча состоится 18 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.

Игру Камерун — Чили обслужит словенская бригада, во главе с Дамиром Скоминой. Помогать ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Милорад Мажич из Сербии. Видеоассистентами станут француз Клеман Турпен и серб Милован Ристич, а помощником станет Маланг Дидью из Сенегала.

Игра пройдет также 18 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.
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