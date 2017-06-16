Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе
Сегодняшняя тренировка сборной России на стадионе «Смена» в
Санкт-Петербурге была открытой для представителей СМИ первые 15 минут.
Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Подопечные Станислава Черчесова в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся со сборной Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter