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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30099027/
16 июня 2017, 17:53 | Чемпионат.com

Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе

Сегодняшняя тренировка сборной России на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге была открытой для представителей СМИ первые 15 минут.

Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Подопечные Станислава Черчесова в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся со сборной Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций.
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