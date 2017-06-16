Тренировку сборной России скрывают от журналистов, заклеив окна на стадионе

Для того чтобы журналисты не смогли наблюдать за закрытой частью тренировки национальной команды, в подтрибунном помещении заклеили окна, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Заклеили окна, чтобы никто не увидел, как тренируется <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> перед матчем КК с Новой Зеландией. Маразм <a href="https://t.co/IXGftbCex5">pic.twitter.com/IXGftbCex5</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/875720807565185024">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подопечные Станислава Черчесова в субботу на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся со сборной Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций.