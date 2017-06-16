Не менее 800 болельщиков из Мексики приехало в Казань на Кубок конфедераций
КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 800−1000 болельщиков из Мексики приехало в Казань на матчи Кубка конфедераций по футболу, сообщил журналистам в пятницу председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
«По поводу болельщиков из Мексики и Португалии: по моей информации, болельщиков из Португалии приехало не очень много, — сказал он. — Большее количество болельщиков из Мексики, я думаю, что это порядка 800−1000 человек».
Иванов отметил, что Кубок конфедераций — это событие в большей степени для
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе «Казань-Арена», вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.
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