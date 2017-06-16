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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30098256/
16 июня 2017, 16:56 | ТАСС

Не менее 800 болельщиков из Мексики приехало в Казань на Кубок конфедераций

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 800−1000 болельщиков из Мексики приехало в Казань на матчи Кубка конфедераций по футболу, сообщил журналистам в пятницу председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

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«По поводу болельщиков из Мексики и Португалии: по моей информации, болельщиков из Португалии приехало не очень много, — сказал он. — Большее количество болельщиков из Мексики, я думаю, что это порядка 800−1000 человек».

Иванов отметил, что Кубок конфедераций — это событие в большей степени для страны-хозяйки турнира, которое дает уникальную возможность ее жителям посмотреть на чемпионов континентов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе «Казань-Арена», вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.
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