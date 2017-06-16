Черчесов: Все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с новозеландцами

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Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

«Естественно, мы провели подготовку, как и планировали. Конечно, у всех команд были какие-то повреждения, травмы. Нас это тоже стороной не обошло. Но сейчас все 23 футболиста, которые попали в заявку, здоровы, все готовы играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили, ждем хорошей игры», — сказал Черчесов.

На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа — против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).