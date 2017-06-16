Черчесов: Все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с новозеландцами
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Сборная России в
«Естественно, мы провели подготовку, как и планировали. Конечно, у всех команд были
На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа — против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
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