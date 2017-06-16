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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
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Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
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24.06 не начался Мексика
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24.06 не начался Новая Зеландия
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25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30097431/
16 июня 2017, 16:24 | ТАСС

Черчесов: Все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с новозеландцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

«Естественно, мы провели подготовку, как и планировали. Конечно, у всех команд были какие-то повреждения, травмы. Нас это тоже стороной не обошло. Но сейчас все 23 футболиста, которые попали в заявку, здоровы, все готовы играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили, ждем хорошей игры», — сказал Черчесов.

На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа — против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
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