В. Габулов: Сборная России уважает Новую Зеландию и готова биться за победу

Встреча состоится 17 июня.

«Команда чувствует себя хорошо, все в ожидании. Хорошо подготовились. Все идет по плану. Ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою. Всегда приятно играть при своих болельщиках. Говорят дома и стены помогают. Надеюсь, так и будет, болельщики погонят нас вперед, а мы постараемся оправдать их надежды. Все нюансы о сборной Новой Зеландии не буду раскрывать. Нам объяснили что, как, куда и где. Тренерский штаб от и до разложил. Плюс будет еще завтра адресно установка. Команда боевитая, умеет играть в футбол. Относимся с большим уважением, но ничего больше, мы готовы биться за победу», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Начало — 18:00 мск.