Алексис получил травму на тренировке сборной Чили

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18 июня чилийцы на «Открытие Арене» сыграют против Камеруна.

Полузащитник Мартин Родригес в ходе пресс-конференции прокомментировал повреждение партнёра по сборной.

«Мы все знаем, что это за игрок, какой у него уровень. Что касается меня, я хорошо готов к турниру, и буду рад выйти на поле», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Высказался насчёт травмы Алексиса и защитник Гонсало Хара.

«Алексис вчера получил удар по ноге, но там ничего серьёзного. Лично мне ничего не известно, но сегодня я видел, что он тренировался и был в порядке», — рассказал Хара.

Матч Камерун — Чили состоится 18 июня. Начало — 21:00 мск.