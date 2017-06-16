Энтони Хадсон: Хотим победить Россию

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— Какие у вас ожидания от турнира?

— Во-первых, отмечу невероятный стадион. Будет здорово сыграть на нем. Ждем завтрашнего матча.

— Что с тренировкой на Петровском? Почему ее отменили?

— Никаких проблем не было. Жаль, что не смогли потренироваться на новой арене, а не только на «Петровском». А так у нас был очень плотный график с большим количеством перелетов, ведь половина футболистов прибыла из Новой Зеландии. Поэтому решили сделать паузу в тренировках.

— Вы готовы к завтрашней игре?

— Готовы на сто процентов! Вся команда настроена позитивно. Перед турниром мы играли с соперниками другого рода, делали все не так, как остальные участники, но мы готовы к встрече со сборной России. У нас хорошая команда, мы верим в нее. Наша цель — внести свой значительный вклад в турнир.

— За участие в Кубке конфедераций вам полагается денежный приз. На что вы его потратите? Может быть, на благотворительность?

— В первую очередь мы настроены на результат. Какие бы деньги не получили — направим их на то, чтобы стать еще более сильной командой.

— Вы говорили о том, что хотите выиграть хотя бы один матч на Кубке конфедераций. Кто станет вашей жертвой?

— Мы приехали в Россию не только для того, чтобы радоваться жизни. Решительно настроены на первый матч с хозяевами. Хотим победить. И ко второй игре подойдем с таким же настроем.

— Вас называли молодым Жозе Моуринью. Как ощущаете себя в этой роли?

— Это было много лет назад. Кто-то сказал, а СМИ подхватили. Приятный комплимент, но я на нем не концентрируюсь. Когда только готовился стать тренером, смотрел за командами Моуринью. Это лучшее что я видел в футболе. Жозе сильно на меня повлиял, я тщательно изучал его тренерские ценности.

— На новом поле стадиона «Санкт-Петербург» пока еще не играли, старый газон заменили из-за того, что он был плохого качества. Не опасаетесь за поле?

— Посмотрим как пойдет игра. Думаю, обе команды будут в одинаковых условиях. Возможно, в конце матча могут возникнуть какие-то проблемы, но мы жаловаться не будем. Наша команда играла на гораздо более плохих полях — на очень жестких газонах, в жаркую погоду.

— Как планируете сдерживать Федора Смолова? Ваши игроки называли его в числе лучших футболистов сборной России.

— Не помню, чтобы кто-то из наших игроков обсуждал его с прессой. Смолов хорош, но у России есть еще 3−4 классных атакующих футболиста с другими характеристиками. Мы относимся к ним с уважением. Так же как и к другим соперникам. Анализируем всех, и никого не боимся. Русские сильны, они хорошо готовились, но мы их не боимся.

Капитан сборной Новой Зеландии уверен, что благодаря участию в Кубке Конфедераций о «белых» узнает весь мир.

— У нас хорошая группа, с молодыми сборными — сказал Вуд. — Ждем интересных матчей. Мы готовы.

— Какова задача Новой Зеландии на Кубке Конфедераций?

— На этом турнире у нас тяжелые соперники. Но мы 28-е в мире, готовимся к матчам и настраиваемся на хорошее выступление.

— Говорят, это последний Кубок Конфедераций. Для Новой Зеландии важно, чтобы этот турнир продолжался?

— Это великий турнир для нас. Может быть для других это не так, но нам Кубок Конфедераций действительно важен. Благодаря ему наше имя появляется на карте мира. Мы серьезно боролись за право попасть сюда. Надеюсь, турнир будет продолжаться.

— Вы будете танцевать хаку, как ваша регбийная сборная?

— Это интересно, но это для регбистов. Думаю, в том виде спорта это все и останется. Хотя посмотрим, что будет.

— Вы довольны сезоном в «Лидсе»?

— У нас был фантастический сезон, я рад тому, что стал лучшим бомбардиром первенства Англии. Думаю, сохранил хорошую форму. Сейчас пришел новый тренер… Увидим.

— Вы играете в первенстве Англии, где теперь работает российский тренер. Что вы знаете о Леониде Слуцком?

— Немного слышал о нем. Знаю, что это хороший тренер и, думаю, он покажет, на что способен.

— Исландия на Euro-2016 стала сенсацией. Вы готовы повторить ее путь?

— Да, Исландия хорошо сыграла в прошлом году. Думаю, она вышла на новый уровень, и мы тоже хотим этого добиться и показать миру то, что можем мы. У нас есть потенциал.

Матч Россия — Новая Зеландия пройдет 17 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.