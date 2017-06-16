Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия - Новая Зеландия

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Церемонию открытия на стадионе «Санкт-Петербург» посетят президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Церемония открытия начнется за два часа до матча Россия — Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие две тысячи артистов, а также будут показаны все наши города», — сказал Сорокин.