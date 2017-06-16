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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30096479/
16 июня 2017, 16:01 | ТАСС

Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия — Новая Зеландия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу начнется 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия — Новая Зеландия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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© ТАСС

Церемонию открытия на стадионе «Санкт-Петербург» посетят президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Церемония открытия начнется за два часа до матча Россия — Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие две тысячи артистов, а также будут показаны все наши города», — сказал Сорокин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.
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