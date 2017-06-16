Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия — Новая Зеландия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу начнется 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия — Новая Зеландия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Церемонию открытия на стадионе «Санкт-Петербург» посетят президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«Церемония открытия начнется за два часа до матча Россия — Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. В церемонии примут участие две тысячи артистов, а также будут показаны все наши города», — сказал Сорокин.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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