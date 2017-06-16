Газзаев: Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?

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Игра пройдёт 17 июня в Санкт-Петербурге.

«Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть? А вообще для команды это очень хороший спарринг. Сборная должна показать уровень, а болельщики оценить.

Главная задача — это популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Максимально возможный результат мы должны показать. Что касается мотивации, то нет высшей мотивации, чем домашний чемпионат мира. Спасибо за это нашему президенту. Конечно, это национальный проект, — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.