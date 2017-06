Мутко перед Кубком конфедераций выучил самоучитель английского

На вопрос о самоучителе, подаренном ему ранее президентом России Владимиром Путиным, Мутко ответил, что уже полностью его выучил.

«Самоучитель я от корки до корки выучил, поэтому этими фразами я и говорю. В целом мой разговорный английский достаточный, чтобы общаться на профессиональные, спортивные и футбольные темы. Не как Сорокин (Алексей Сорокин — глава организационного комитета ЧМ-2018), конечно, за ним трудно поспеть, но все нормально, двигаемся. Thank you very much, very good question», — сказал Мутко на пресс-конференции.

На той же пресс-конференции Мутко рассказал, что если поле стадиона «Зенит Арена» не будет выдвинуто за пределы чаши арены, его придется менять раз в несколько месяцев. По словам Мутко, проблема газона будет решаться только после Кубка конфедераций. Сейчас поле «Зенит Арены» невозможно выдвинуть за ее пределы, так как на плите, где должно было располагаться поле, находятся временные строения для журналистов и техников.

Представители ФИФА рассказали, что на турнир проданы уже 60% билетов. Ожидается, что остальные билеты будут раскуплены перед началом матчей. ФИФА предполагает, что практически все игры турнира соберут аншлаг. В данный момент проданы все билеты на матч Россия — Португалия, который состоится 21 июня в Москве. На матч-открытие, в котором встретятся сборные Новой Зеландии и России, проданы 44 тысячи билетов.

ФИФА также объявила, что на Кубке конфедераций впервые в истории проведения турниров сборной судьи получат право останавливать матчи в случае проявления расизма со стороны зрителей. Мутко, в свою очередь, отметил, что для России проблема стоит не так остро, как в других странах. По словам вице-премьера России, в последние годы ситуация в российском футболе улучшилась благодаря ужесточению регламента.

«Что касается вопроса дискриминации, мы благодарны ФИФА. Мы с удовлетворением относимся к решением применить систему мониторинга на Кубке конфедераций. Для нас это вызов. Я считаю, это верное решение. Отчеты говорят, что последние чемпионаты, последние годы, это проблема не такая острая в России. Мы приняли ряд мер. Сегодня появился комиссар по борьбе с расизмом в российском футболе. Мы ужесточили регламент. Это работает», — цитирует Мутко Sports.ru.