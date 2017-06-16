Мутко перед Кубком конфедераций выучил самоучитель английского
Президент РФС Виталий Мутко к началу Кубка конфедераций выучил английский язык на уровне, который позволяет ему общаться с коллегами. Об этом сам Мутко рассказал на
пресс-конференции, посвященной старту турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На вопрос о самоучителе, подаренном ему ранее президентом России Владимиром Путиным, Мутко ответил, что уже полностью его выучил.
«Самоучитель я от корки до корки выучил, поэтому этими фразами я и говорю. В целом мой разговорный английский достаточный, чтобы общаться на профессиональные, спортивные и футбольные темы. Не как Сорокин (Алексей Сорокин — глава организационного комитета ЧМ-2018), конечно, за ним трудно поспеть, но все нормально, двигаемся. Thank you very much, very good question», — сказал Мутко на
На той же
Представители ФИФА рассказали, что на турнир проданы уже 60% билетов. Ожидается, что остальные билеты будут раскуплены перед началом матчей. ФИФА предполагает, что практически все игры турнира соберут аншлаг. В данный момент проданы все билеты на матч Россия — Португалия, который состоится 21 июня в Москве. На
ФИФА также объявила, что на Кубке конфедераций впервые в истории проведения турниров сборной судьи получат право останавливать матчи в случае проявления расизма со стороны зрителей. Мутко, в свою очередь, отметил, что для России проблема стоит не так остро, как в других странах. По словам
«Что касается вопроса дискриминации, мы благодарны ФИФА. Мы с удовлетворением относимся к решением применить систему мониторинга на Кубке конфедераций. Для нас это вызов. Я считаю, это верное решение. Отчеты говорят, что последние чемпионаты, последние годы, это проблема не такая острая в России. Мы приняли ряд мер. Сегодня появился комиссар по борьбе с расизмом в российском футболе. Мы ужесточили регламент. Это работает», — цитирует Мутко Sports.ru.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter