Родригес: Кубок конфедераций крайне важен для футболистов сборной Чили

«Всегда очень интересно приехать в новую страну, посмотреть на других людей. Безусловно, это очень важный для нас турнир, потому что он является главной репетицией перед чемпионатом мира», — считает Родригес.

«Я чувствую большую ответственность, оказавшись в сборной, — продолжил нападающий. — Футболистам очень тяжело постоянно поддерживать высокий уровень, поэтому мы больше рассчитываем не на индивидуальное мастерство, а на командные действия. Сочетание совместных усилий всегда приводит к результату. Мне не так уж важна моя игра отдельно от партнеров, гораздо важнее как мы взаимодействуем друг с другом».

Родригес рассказал о своей игре в мексиканском клубе «Крус Асул». «В начале мне было трудно адаптироваться, потому что город, в котором базируется команда, расположен на большой высоте. Но мне удалось привыкнуть, и я сумел повысить свой уровень, что помогло мне оказаться в сборной Чили», — считает футболист.