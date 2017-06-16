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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
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18.06 не начался Камерун
Чили
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19.06 не начался Австралия
Германия
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21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30095530/
16 июня 2017, 14:17 | ТАСС

Родригес: Кубок конфедераций крайне важен для футболистов сборной Чили

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Кубок конфедераций 2017 года в России является очень важным турниром для сборной Чили по футболу. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Мартин Родригес.

«Всегда очень интересно приехать в новую страну, посмотреть на других людей. Безусловно, это очень важный для нас турнир, потому что он является главной репетицией перед чемпионатом мира», — считает Родригес.

«Я чувствую большую ответственность, оказавшись в сборной, — продолжил нападающий. — Футболистам очень тяжело постоянно поддерживать высокий уровень, поэтому мы больше рассчитываем не на индивидуальное мастерство, а на командные действия. Сочетание совместных усилий всегда приводит к результату. Мне не так уж важна моя игра отдельно от партнеров, гораздо важнее как мы взаимодействуем друг с другом».

Родригес рассказал о своей игре в мексиканском клубе «Крус Асул». «В начале мне было трудно адаптироваться, потому что город, в котором базируется команда, расположен на большой высоте. Но мне удалось привыкнуть, и я сумел повысить свой уровень, что помогло мне оказаться в сборной Чили», — считает футболист.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
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