Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной Чили

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Браво еще не оправился от травмы, полученной в апреле в игре за английский «Манчестер Сити». Голкипер пропустит стартовый матч национальной команды на Кубке конфедераций против сборной Камеруна.

«Он прибывает в хорошем настроении, несмотря на травму. Браво профессионально относится к делу, поэтому у него нет мысли покидать расположение команды из-за повреждения. Я и вся команда относимся к нему с уважением. Надеюсь, что сборная в любом случае сумеет показать хороший результат на Кубке конфедераций», — сказал Хара.

Чилийский защитник отметил, что ему нравится пребывание в России. «Здесь здорово. Рад оказаться в России и выступать тут против лучших команд мира вместе со своими партнерами. У нас сплоченный коллектив, мы способны на многое, надеюсь, что все получится», — добавил футболист сборной Чили.