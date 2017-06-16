Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной Чили
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь сборной Чили по футболу Клаудио Браво не планирует
из-за травмы покидать расположение команды во время Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал защитник чилийской команды Гонсало Хара.
Браво еще не оправился от травмы, полученной в апреле в игре за английский «Манчестер Сити». Голкипер пропустит стартовый матч национальной команды на Кубке конфедераций против сборной Камеруна.
«Он прибывает в хорошем настроении, несмотря на травму. Браво профессионально относится к делу, поэтому у него нет мысли покидать расположение команды
Чилийский защитник отметил, что ему нравится пребывание в России. «Здесь здорово. Рад оказаться в России и выступать тут против лучших команд мира вместе со своими партнерами. У нас сплоченный коллектив, мы способны на многое, надеюсь, что все получится», — добавил футболист сборной Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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