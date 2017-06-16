Наставник сборной Новой Зеландии: К газону «Крестовского» нет никаких претензий

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«Мы пропустили тренировку, но это не проблема. Дело в том, что мы летели издалека, был жёсткий график подготовки. Тренировка помешала бы подойти к игре свежими. Нам нужно было отдохнуть.

Мы только что вышли на поле «Крестовского», оно выглядит хорошо. К газону у нас нет никаких претензий. Мы играли на полях и похуже, в том числе на искусственных. Будет ли команда танцевать хаку? Мы приехали сюда не для этого. Первый матч — с Россией, и мы хотим его выиграть. И в следующем матче тоже.

Меня называют в прессе Жозе Моуринью? Я вообще не переживаю о том, что говорят в прессе, но это приятный комплимент. Я вырос на том, как его команды играли в футбол. Команды Моуриньо — это лучшее, что я вообще видел в футболе. Он очень сильно на меня повлиял.

Мы знаем, что Смолов — очень хороший игрок. Но в России есть еще 3−4 хороших атакующих футболиста, отличающихся от Смолова. Мы относимся к команде с уважением, но никого не боимся в сборной России, — передаёт слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.