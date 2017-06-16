Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30095036/
16 июня 2017, 13:36 | Чемпионат.com

Наставник сборной Новой Зеландии: К газону «Крестовского» нет никаких претензий

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон рассказал о подготовке к стартовому матчу Кубка конфедераций—2017 с командой России, который 17 июня пройдёт в Санкт-Петербурге.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Мы пропустили тренировку, но это не проблема. Дело в том, что мы летели издалека, был жёсткий график подготовки. Тренировка помешала бы подойти к игре свежими. Нам нужно было отдохнуть.

Мы только что вышли на поле «Крестовского», оно выглядит хорошо. К газону у нас нет никаких претензий. Мы играли на полях и похуже, в том числе на искусственных. Будет ли команда танцевать хаку? Мы приехали сюда не для этого. Первый матч — с Россией, и мы хотим его выиграть. И в следующем матче тоже.

Меня называют в прессе Жозе Моуринью? Я вообще не переживаю о том, что говорят в прессе, но это приятный комплимент. Я вырос на том, как его команды играли в футбол. Команды Моуриньо — это лучшее, что я вообще видел в футболе. Он очень сильно на меня повлиял.

Мы знаем, что Смолов — очень хороший игрок. Но в России есть еще 3−4 хороших атакующих футболиста, отличающихся от Смолова. Мы относимся к команде с уважением, но никого не боимся в сборной России, — передаёт слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Эчпочмак и сабантуй: Казань встретит гостей Кубка конфедераций с национальным колоритом

Эчпочмак и сабантуй: Казань встретит гостей Кубка конфедераций с национальным колоритом

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Кафе и рестораны Казани, которые находятся в историческом центре города, к Кубку конфедераций по футболу подготовят национальные страницы в меню. По словам руководителя комитета содействия развитию туризма города Казани Дарьи Санниковой, рестораны сами заинтересованы в том, чтобы готовить татарскую кухню во время турнира.
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?