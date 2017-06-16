Эчпочмак и сабантуй: Казань встретит гостей Кубка конфедераций с национальным колоритом

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«Вообще, у нас во всех предприятиях общественного питания, которые находятся в историческо-туристической части города, рекомендуется иметь национальную страничку (в меню — прим. ТАСС). Каждое предприятие для себя выбирает, в каком объеме: кто-то полностью и первое, и второе, и выпечку, и сладкое предлагает, даже если это ресторан итальянской кухни, кто-то, например, в качестве десерта предлагает отведать чак-чак», — пояснила она, отвечая на вопрос ТАСС о специальном меню для гостей Кубка конфедераций.

По ее словам, татарская кухня пользуется большой популярностью среди туристов и привлекает дополнительных гостей в заведения.

Эчпочмак на английском

В Казани практически во всех кафе и ресторанах туристы смогут попробовать традиционную выпечку — бялеш, эчпочмак, олеш, губадия, беккен. Во многих точках общественного питания к Кубку конфедераций увеличили штат сотрудников и перевели меню на английский язык.

«Практически все наши точки расположены на туристических маршрутах. Мы максимально готовы и в производственном плане — на этот период увеличен штат сотрудников. У нас практически на всех точках продавцы говорят на английском языке. Меню — на трех языках (русском, татарском, английском)», — рассказал ТАСС руководитель сети татарских халяль-фастфудов «Тубэтэй» Султан Сафин.

Кроме того, в национальном комплексе «Туган авылым» (Родная деревня) в период проведения Кубка конфедераций каждую субботу гости смогут посетить театрализованное фольклорное шоу KAZAN. Театральное действо основано на древних татарских преданиях, герои знакомят гостей с историей Казани через песни и танцы. В завершении представления гости смогут принять участие в интерактивных забавах национального праздника «Сабантуй».

Кул-Шариф и аль-Марджани

Казань включена в паломнические туры для мусульман, в городе работают и открыты для посещения несколько десятков мечетей. Мечеть Кул-Шариф является одним из символов татарского народа и одной из крупнейших мечетей в Европе. Она была открыта в 2005 году к 1000-летию города. В мечети также находится Музей ислама, где можно посмотреть выставку предметов, связанных с бытом татар разных веков.

Сразу несколько мечетей собраны в Старо-татарской слободе, исторической части города, куда после взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году пришлось переселиться татарам. Здесь работают музеи, реставрируются дома и усадьбы XVIII—XIX вв. еков в стиле барокко, классицизма, эклектики, сочетающей традиции русской и татарской архитектуры. Одна из первых построенных в городе мечетей аль-Марджани также располагается в этой части города. Мечеть работала в советские годы и была единственным местом в Казани, куда мусульмане могли приходить молиться.

Сервис на высоте

Гостиничный фонд Казани готов к приему туристов, сообщил ТАСС председатель государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов. По данным исполкома города, средняя загрузка казанских отелей во время проведения матчей Кубка конфедераций, по предварительным подсчетам, составит 70%. Всего в городе функционирует 179 отелей, включая хостелы, на 7300 номеров общей вместимостью 16,6 тысяч мест.

«Во время Кубка конфедераций в период матчей, например, загрузка составляет от 70 до 100% в зависимости от гостиницы, между играми загрузка чуть ниже — это примерно 50−60%», — рассказал Иванов.

Гостиницы будут работать в усиленном режиме. По его словам, персонал отелей ориентирован на высокий уровень сервиса и предоставления услуг. «Гости приедут из стран Южной Америки, Центральной Европы — хотелось бы, чтобы они увезли из Казани самые яркие, теплые впечатления», — добавил он в беседе с корреспондентом ТАСС.