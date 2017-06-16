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https://sport.mail.ru/football2017/news/30094569/
16 июня 2017, 12:58 | Р-Спорт

Сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году проведут товарищеский матч

Сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году проведут товарищеский матч, переговоры находятся в завершающей стадии, заявил президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Ранее в июне бразильское издание O Globo сообщало, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена договориться с РФС о проведении товарищеского матча между двумя сборными в преддверии чемпионата мира 2018 года. По информации источника, встреча должна состояться либо в ноябре 2017 года, либо в марте 2018 года. Для сборной Бразилии при этом важно провести матч именно в России, как в стране-хозяйке грядущего чемпионата мира.

«Бразилия — наше все. Обязательно (сборная России) будет играть с Бразилией в следующем году. Мы этого очень хотим, и Бразилия тоже. Это можно будет сделать. А вот когда — мы с ними еще говорим, пока не могу сказать. Но переговоры близки к завершению. Но мы обязательно сделаем такой матч», — сказал Мутко журналистам.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная Бразилии в марте стала первой командой, которая по итогам отборочного турнира гарантировала себе участие в мировом первенстве.
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