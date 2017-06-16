Сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году проведут товарищеский матч

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Ранее в июне бразильское издание O Globo сообщало, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена договориться с РФС о проведении товарищеского матча между двумя сборными в преддверии чемпионата мира 2018 года. По информации источника, встреча должна состояться либо в ноябре 2017 года, либо в марте 2018 года. Для сборной Бразилии при этом важно провести матч именно в России, как в стране-хозяйке грядущего чемпионата мира.

«Бразилия — наше все. Обязательно (сборная России) будет играть с Бразилией в следующем году. Мы этого очень хотим, и Бразилия тоже. Это можно будет сделать. А вот когда — мы с ними еще говорим, пока не могу сказать. Но переговоры близки к завершению. Но мы обязательно сделаем такой матч», — сказал Мутко журналистам.